బర్త్ డే కేక్ కట్ చేసిన సలోని మిశ్రా..వీడియో

ఫలక్ నుమా దాస్ చిత్రంలో తన అందం, నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది టాలీవుడ్ భామ సలోని మిశ్రా. ఈ భామ నేడు పుట్టినరోజు వేడుకలను జరుపుకుంది. 22మూవీ చిత్ర బృందం సలోనిమిశ్రాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది.

సలోనిమిశ్రా బర్త్ డే కేక్ కట్ చేస్తున్న వీడియోను బీఏ రాజు ట్విటర్ లో షేర్ చేశారు. తనకు విషెస్ చెప్పిన బీఏ రాజుకు సలోని ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ రీట్వీట్ చేసింది. ఫలక్ నుమా దాస్ చిత్రంతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సలోనిమిశ్రా ప్రస్తుతం 22మూవీలో నటిస్తోంది. బీ శివకుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సాయికార్తీక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్.

Thank you so so much ! Means so BARaju Garu ❣️ https://t.co/3ebX6k7oIL