April 11, 2023 / 11:57 AM IST

Salman Khan | బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్‌ (Salman Khan)కు మరోసారి బెదిరింపు ఫోన్‌ కాల్‌ (Threat Call) వచ్చింది. సోమవారం రాత్రి ఓ వ్యక్తి ఏకంగా ముంబై పోలీస్ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ (Mumbai Police Control Room)కి ఫోన్ చేసి సల్మాన్‌ను చంపేస్తానని బెదిరించాడు. బెదిరింపులకు పాల్పడిన వ్యక్తి జోధ్‌పూర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన రోకీ భాయ్ (Roki Bhai) అని, తాను గో రక్షకుడిని అని పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం.

సోమవారం రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో బెదిరింపు ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చినట్లు ముంబై పోలీసులు తెలిపారు. ఏప్రిల్‌ 30న సల్మాన్‌ను చంపేస్తానని (death threat) ఫోన్‌లో బెదిరించినట్లు వెల్లడించారు. ఫోన్‌ కాల్‌తో అప్రమత్తమైన పోలీసులు బెదిరింపులకు పాల్పడిన వ్యక్తిని గుర్తించే పనిలో పడ్డారు.

కాగా సల్మాన్‌కు ఇలాంటి బెదిరింపులు రావడం ఇదేమీ మొదటిసారి కాదు. గత కొన్ని రోజులుగా సల్మాన్‌ ను (Salman Khan) చంపుతామంటూ వరుసగా బెదిరింపులు (Death threats) వస్తున్నాయి. గత నెలలో రెండు సార్లు మెయిల్‌ ద్వారా దుండగులు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్న గ్యాంగ్‌స్టర్‌ లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌ (Lawrence bishnoi gang) నుంచి కూడా సల్మాన్‌కు చాలా సార్లు బెదిరింపులు వచ్చాయి. 2018లో కూడా విచారణ కోసం కోర్టుకు వచ్చిన బిష్ణోయ్.. కోర్టు ఆవరణలోనే బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు.

వరుస బెదిరింపుల నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సల్మాన్‌కు కట్టుదిట్టమైన భద్రత కల్పిస్తోంది. సల్మాన్‌ ఇంటి వద్ద నిత్యం పోలీసులు భద్రత కల్పిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా సల్మాన్‌ స్వీయభద్రతపై కూడా దృష్టిపెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల అత్యాధునిక హై ఎండ్‌ బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ ఎస్‌యూవీని (High-end bullet-proof SUV) కొనుగోలు చేశాడు. పూర్తిగా బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ అయిన నిస్సన్‌ పెట్రోల్‌ ఎస్‌యూవీ కారును విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నాడు.

In a call received at Police Control Room yesterday, a man who identified himself as Roki Bhai from Rajasthan's Jodhpur threatened to kill actor Salman Khan on April 30. Further investigation underway: Mumbai Police

