April 24, 2023 / 06:29 PM IST

Kisi ka Bhai Kisi Ki Jaan | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) నటించిన తాజా చిత్రం ‘కిసీ కా భాయ్‌ కిసీ కా జాన్‌’ (Kisi ka Bhai Kisi Ki Jaan). ఫర్హాద్‌ సమ్‌జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఈద్‌ కానుకగా శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే తొలి రోజు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల విషయంలో తీవ్రంగా నిరాశపర్చిన ఈ చిత్రం రెండో రోజు మాత్రం మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది.

ఈ మూవీ తొలి రోజు నెట్‌ కలెక్షన్‌ రూ.15 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టగా.. రెండో రోజు ఊహించని విధంగా రూ.25.75 కోట్లు వసూళ్లు చేసింది. డిజాస్టర్ టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికి సల్మాన్‌ ఖాన్‌ మాస్‌ ఇమేజ్‌తో సినిమా వసూళ్లు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నాయి. కిసీ కా భాయ్‌ కిసీ కా జాన్ సర్‌ప్రైజింగ్‌గా మూడో రోజు రూ.68.17 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ విషయాన్ని ట్రేడ్ అనలిస్ట్‌ తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్ చేశాడు. మాస్‌ ఆడియెన్స్ కారణంగా కిసీ కా భాయ్‌ కిసీ కా జాన్‌ కొన్ని ప్రాంతాల్లో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా స్క్రీనింగ్ అవుతున్నట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్ టాక్‌.

సల్లూభాయ్‌ హోంబ్యానర్‌ సల్మాన్ ఖాన్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌లో ఈ మూవీని తెరకెక్కించాడు. ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటించగా.. వెంకటేశ్‌, జగపతి బాబు, భాగ్యశ్రీ, భూమికా చావ్లా, మాళవికా శర్మ కీలక పాత్రలు పోషించారు. మరి వీకెండ్‌లో కలెక్షన్లలో గ్రోత్ చూపించిన ఈ చిత్రానికి రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి వసూళ్లుండబోతున్నాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

#KisiKaBhaiKisiKiJaan packs a solid total in its opening weekend… #SalmanKhan’s star power + #Eid festivities ensured #HouseFull boards across many properties on Sat and Sun… Fri 15.81 cr, Sat 25.75 cr, Sun 26.61 cr. Total: ₹ 68.17 cr. #India biz.

