Ponniyin Selvan-2 | నేను సగం తెలుగు, సగం తమిళ్‌ కానీ.. జయం రవి ఇంట్రెస్టింగ్‌ కామెంట్స్‌

Ponniyin Selvan-2 | మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) భారీ మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 (Ponniyin Selvan-2) రిలీజ్‌ టైం దగ్గరపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఏప్రిల్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో చియాన్ విక్రమ్‌ (Vikram) అండ్‌ కార్తీ, జయం రవి (Jayam Ravi)టీం ప్రమోషన్స్ తో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ 2 టీం ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే ఢిల్లీ, హైదరాబాద్‌, ముంబై నగరాల్లో షికారు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం మణిరత్నం టీం ముంబై ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటుంది.

ఈవెంట్‌కు విక్రమ్‌, జయం రవి, ఐశ్వర్యారాయ్‌, త్రిష, శోభితాధూళిపాళతోపాటు ఇతర నటీనటులు, పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో జయం రవి మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఈ టాలెంటెడ్ హీరో మాట్లాడిన విషయమేంటనే కదా.. మీ డౌటు. అందాల తార ఐశ్వర్యారాయ్‌ గురించి చెప్పిన మాటలు టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారాయి. నేను సగం తెలుగు.. సగం తమిళ్‌.. కానీ 100 శాతం ఐశ్వర్యారాయ్‌ అభిమానిని అంటూ ఐష్‌ను చూస్తూ చెప్పాడు. జయం రవి మాటలతో సంతోషంలో మునిగిపోయింది ఐశ్వర్యారాయ్‌. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే పొన్నియన్ సెల్వన్‌ 2 టీం కేరళ, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్‌ ప్రమోషన్స్ విజువల్స్‌ నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి. సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్టులో చియాన్‌ విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష, శరత్‌కుమార్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ఐశ్వర్యలక్ష్మి, శోభితా ధూళిపాళ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పొన్నియన్ సెల్వన్‌ 2 తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

