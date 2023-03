March 1, 2023 / 04:36 PM IST

టాలీవుడ్‌ మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి రావణాసుర (Ravanasura). సుధీర్‌ వర్మ (Sudheer Varma) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన రావణాసుర ఆంథెమ్‌ నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ రావణాసుర టీజర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు. మార్చి 6న ఉదయం 10:08 గంటలకు రావణాసుర టీజర్‌ను లాంఛ్ చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

రవితేజ కొంచెం సీరియస్‌ లుక్‌లో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న స్టిల్‌ క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. రావణాసుర చిత్రంలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌, పూజిత పొన్నాడ, దక్షా నగార్కర్‌, ఫరియా అబ్దుల్లా, మేఘా ఆకాశ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో సుశాంత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. రావణాసుర అభిషేక్ పిక్చర్స్‌, రవితేజ టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతుంది. ఈ మూవీలో రావు రమేశ్‌, మురళీ శర్మ, సంపత్‌ రాజ్‌, నితిన్‌ మెహతా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

రావణాసుర చిత్రాన్ని 2023 ఏప్రిల్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు మరోసారి తాజా లుక్‌తో తెలియజేశారు. ఈ మూవీకి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌- భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. క్రాక్‌ సినిమాతో గ్రాండ్ సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్ షురూ చేసిన రవితేజ ధమాకా సినిమాతో మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు కొట్టాడు.

ప్రస్తుతం పాన్‌ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ టైగర్‌ నాగేశ్వర్‌ రావు షూటింగ్‌తో కూడా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ మూవీతో బాలీవుడ్ నటి కృతిసనన్ సోదరి నుపుర్ సనన్ హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌కు ఎంట్రీ ఇస్తోంది. డెబ్యూ డైరెక్టర్ వంశీ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటోంది.

Villains are not bad, they are just real and true🔥

Witness the raw and unbridled power of #Ravanasura's teaser on March 6th at 10:08AM 🤙🏾🔥@RaviTeja_offl @iamSushanthA @sudheerkvarma #AbhishekPictures @RTTeamWorks #RavanasuraTeaser pic.twitter.com/Y51aCAkt6z

— ABHISHEK PICTURES (@AbhishekPicture) March 1, 2023