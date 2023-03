March 1, 2023 / 02:44 PM IST

మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) డ్రీమ్ ప్రాజెక్టు పొన్నియ‌న్ సెల్వన్. ఇప్పటికే ఈ ప్రాంఛైజీలో రిలీజైన పొన్నియ‌న్ సెల్వన్‌-1 బాక్సాఫీస్‌ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ భారీ మల్టీస్టారర్‌కు సీక్వెల్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 (Ponniyin Selvan-2) కూడా రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుందని ఇప్పటికే మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. అయితే పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ 2 విడుదల వాయిదా పడుతుందంటూ నెట్టింట పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి.

ఈ వార్తలు నిజమేనా..? అని డైలామాలో పడ్డ మూవీ లవర్స్‌ కు మణిరత్నం టీం క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ఈ సినిమా తారల చిట్‌ చాట్‌ సెషన్‌ తో రూపొందించిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. మరోసారి విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. దీంతో సినిమా అనుకున్న సమయానికే రాబోతుందంటూ క్లారిటీ వచ్చేసింది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిషతోపాటు పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఈ ఎపిక్ పీరియడ్‌ యాక్షన్‌ అడ్వెంచర్‌ ఫిల్మ్‌ ఐమాక్స్‌ ఫార్మాట్‌లో కూడా విడుదల కానుందని తెలియజేస్తూ మేకర్స్ కొత్త లుక్ విడుదల చేశారు.ఇప్పటికే పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ -1 ఐమాక్స్ ఫార్మాట్‌లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.

