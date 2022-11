Varasudu Movie | రంజితమే తెలుగు వెర్షన్‌ వచ్చేస్తుంది..!

November 29, 2022 / 11:38 AM IST

Varasudu Movie | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో విజయ్‌ నటిస్తున్న లేటెస్ట్‌ చిత్రం వారసుడు. తమిళంలో వారిసు పేరుతో రిలీజ్‌ కానుంది. వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే చిత్ర బృందం రిలీజ్‌ చేసిన ప్రచార చిత్రాలు సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చే ఏడాది జనవరిలో రిలీజ్‌ చేయాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. రిలీజ్‌ దగ్గరలో ఉండటంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్లను షురూ చేశారు. కాగా తాజాగా చిత్రబృందం బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ ప్రకటించింది.

వారసుడు సినిమా ప్రమోషన్‌లను చిత్రబృందం స్టార్ట్‌ చేసింది. ప్రమోషన్‌లో భాగంగా మేకర్స్‌ ఇటీవలే రంజితమే సాంగ్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. థమన్‌ స్వర పరిచిన ఈ పాట ఇప్పటివరకు 70మిలియన్ల వ్యూస్‌ రాబట్టి చార్ట్‌బస్టర్ అయింది. అయితే ఈ సాంగ్‌ కేవలం తమిళ భాషలోనే రిలీజైంది. కాగా చిత్రబృందం తాజాగా ఈ పాట తెలుగు వెర్షన్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ పాటను నవంబర్‌ 30న ఉదయం 9:09 నిమిషాలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన వచ్చింది. తమిళ వెర్షన్‌ను హీరో విజయ్‌, ఎమ్.ఎమ్‌ మానసితో కలిసి ఆలపించాడు. కాగా తెలుగు వెర్షన్‌ను అనురాగ్‌ కులకర్ణి పాడనున్నాడు.

ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై దిల్‌ రాజు, శిరీష్‌, నిర్మిస్తున్నారు. ద్విభాషా సినిమాగా రూపొందిన ఈ సినిమాలో విజయ్‌కు జోడీగా ర‌ష్మిక మంద‌న్నా న‌టిస్తుంది. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు భారీ స్థాయిలో బిజినెస్‌ జరిగిందని సమాచారం.

