March 7, 2022 / 03:59 PM IST

Ramcharan upasana vacation | స్టార్ హీరోలు సినిమాల‌తో ఎప్పుడూ బిజీగా ఉంటుంటారు. స‌మ‌యం దొరికితే చాలు ఫ్యామిలీతో క‌లిసి ఫ్లైట్ ఎక్కేసి వెకేష‌న్ ట్రిప్ వేస్తారు. తాజాగా మెగా ప‌వ‌ర్‌స్టార్ రామ్‌చ‌ర‌ణ్ కూడా ఉపాస‌న‌తో క‌లిసి వెకేష‌న్‌కు వెళ్ళాడు. ఈ టూర్‌కు సంబంధించిన ఫోటోను ఉపాస‌న త‌న సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటో వైర‌ల్ అవుతుంది.

‘ఫైన‌ల్‌గా రెండేళ్ల త‌ర్వాత వెకేష‌న్.. థాంక్యూ మిస్ట‌ర్ సీ’ అంటూ ట్విట్ట‌ర్లో సెల్ఫీ పిక్‌ను ఉపాస‌న షేర్ చేసింది. సామాజిక కార్య క‌లాపాల్లో ఉపాస‌న‌ త‌రుచూ పాల్గొంటూ చాలా మందికి ఆద‌ర్శంగా నిలుస్తుంది. వృత్తి ప‌రంగా ఇద్ద‌రూ వాళ్ల వాళ్ల లైఫ్‌ను బిజీగా గ‌డుపుతున్నారు. ప్ర‌స్తుతం రామ్‌చ‌ర‌ణ్ న‌టించిన ‘ట్రిపుల్ ఆర్’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. ఎన్టీఆర్ మ‌రో ప్ర‌ధాన హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. జ‌క్క‌న రాజ‌మౌళి ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్ర‌తిష్టాత్మకంగా తెర‌కెక్కించాడు. దీంతో పాటుగా శంక‌ర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో #RC15 సినిమా రూపొందుతుంది. దిల్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. వీటితో పాటుగా జెర్సీ ఫేం గౌత‌మ్ తిన్న‌నూరి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ ట్రైం ట్రావెల్ క‌థ‌తో సినిమాను చేయ‌నున్నాడు.

Finally a vacation after 2 years !

Thank u Mr C ♥️♥️🤗🤗@AlwaysRamCharan pic.twitter.com/AbLXU74OcG

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) March 6, 2022