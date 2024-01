Ram Charan | హృదయాలను హత్తుకునేలా బ్రహ్మానందం ఆత్మకథ : రామ్‌ చరణ్‌

January 10, 2024 / 04:17 PM IST

Ram Charan | టాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందం (Brahmanandam) తన జీవిత కథను (autobiography) ‘నేను.. మీ బ్రహ్మానందం’ (Nenu Brahmanandam) పేరిట పుస్తక రూపంలో ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే ఈ పుస్తకం మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తాజాగా తన ఆత్మకథ పుస్తకాన్ని బ్రహ్మానందం.. టాలీవుడ్‌ మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ (Ram Charan)కు అందించారు. ప్రస్తుతం గేమ్‌ ఛేంజర్‌ షూటింగ్‌లో ఉన్న చరణ్‌ను కలిసిన బ్రహ్మానందం.. ఆత్మకథ పుస్తకాన్ని బహుమతిగా అందించారు.

ఈ మేరకు బ్రహ్మానందం పుస్తకాన్ని అందిస్తున్న ఫొటోని చరణ్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ‘తన అద్భుతమైన జీవిత ప్రయాణాన్ని బ్రహ్మానందం గారు ‘నేను..’ పుస్తకంలో చాలా హాస్యంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా రాశారు. ఈ పుస్తకంలోని పేజీలు ఆయన మనకు అందించిన హాస్యం, జీవిత పాఠాలను చూపిస్తాయి. ఈ పుస్తకాన్ని అమెజాన్‌లో ఆర్డర్ చేసుకోండి’ అంటూ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ప్రస్తుతం చరణ్‌ పోస్ట్‌ తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

Journeying through the incredible life of #Brahmanandam Garu in ‘NENU,’ his autobiography crafted with humor and heart. 📘 These pages hold the essence of laughter, life lessons, and the cinematic charm he brought to us all.

Order the book through this link:… pic.twitter.com/kY7qgaFtrS

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) January 10, 2024