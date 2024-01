January 10, 2024 / 03:31 PM IST

Gulmarg | భూతల స్వర్గం క‌శ్మీర్ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది మంచు (Snow), చల్లటి వాతావరణం. శీతాకాలం (Winter)లో విపరీతమైన మంచులో పర్యాటకులు తెగ ఎంజాయ్‌ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడు వింటర్‌లో అక్కడ హిమపాతం లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నిత్యం టూరిస్ట్‌లను తెగ అట్రాక్ట్‌ చేసే గుల్మార్గ్‌ (Gulmarg)లో ఇప్పుడు మంచు మాయమైంది. ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతంలో మంచు కురవకపోవడం స్థానికుల్ని, పర్యాటకుల్ని తీవ్ర కలవరానికి గురి చేస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే గుల్మార్గ్‌లో మంచు పరిస్థితులపై జమ్మూకశ్మీర్‌ మాజీ సీఎం, నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ నేత (National Conference leader) ఒమర్‌ అబ్దుల్లా (Omar Abdullah) ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. శీతాకాలంలో గుల్మార్గ్‌లో ఎన్నడూ ఇలాంటి పొడి వాతావరణ పరిస్థితులు (Gulmarg so dry) చూడలేదని అన్నారు. ఈ మేరకు గత రెండేళ్లలో ఒకే రోజు దిగిన ఫొటోలను ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

‘శీతాకాలంలో గుల్మార్గ్ ఇంత పొడిగా ఉండటం నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గత రెండేళ్లలో (2022, 2023)లో దిగిన ఫొటోలను షేర్‌ చేస్తున్నా. ఆ రెండు ఫొటోలూ జనవరి 6వ తేదీన దిగినవే. త్వరలో ఇక్కడ మంచు కురవకపోతే వేసవి మరింత దయనీయంగా ఉంటుంది. నాలాంటి స్కీయర్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మంచులో స్కీయింగ్‌ చేసేందుకు ఎక్కువ రోజులు వేచి చూడలేరు. మంచు లేకపోతే వాళ్లకు ఇక్కడ ఏమీ లేనట్లే’ అంటూ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

I’ve never seen Gulmarg so dry in the winter. To put this in to perspective here are a couple of photographs from previous years, both taken on the 6th of Jan. If we don’t get snow soon the summer is going to be miserable. Not to mention skiers like me who can’t wait to get on… https://t.co/6Bj2umfGJq pic.twitter.com/gkhMZ49XSf

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 9, 2024