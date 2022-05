May 24, 2022 / 06:27 PM IST

టాలీవుడ్ అగ్ర‌చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సురేశ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ (Suresh Productions) బ్యాన‌ర్ తెర‌కెక్కిస్తోన్న చిత్రం రాజ‌మండ్రి రోజ్ మిల్క్ (RajahmundryRoseMilk). నాని బండ్రెడ్డి డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అప్ డేట్ అందించారు మేక‌ర్స్. ఇద్ద‌రు యువ‌తీయువ‌కులు న‌డుచుకుంటూ వెళ్తున్న స్టిల్ ను షేర్ చేసిన మేక‌ర్స్..ఫ‌స్ట్ లుక్ త్వ‌ర‌లోనే వ‌స్తుంద‌ని సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ రెండు చిన్న హృదయాలను పట్టుకుని, వినోదం, ప్రేమ, వ్యామోహంతో నిండిన వారి ప్రపంచంలోకి దూకండి..త్వరలో ఫస్ట్ లుక్ రాబోతుంది..వేచి ఉండండి..అంటూ ట్వీట్ చేశారు. డీ సురేశ్ బాబు, ప్ర‌దీప్ ఉప్ప‌ల‌పాటి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లీడ్ యాక్ల‌ర్లు, ఇత‌ర న‌టీన‌టుల వివ‌రాల‌పై క్లారిటీ ఇవ్వ‌నుంది టీం.

Catch these two little hearts and leap into their world filled with loads of fun, love and nostalgia.

First look soon. stay glued.#RajahmundryRoseMilk #RRMMOVIE @introupe_films @vennelakishore@naanigadu@sureshprodns, #PradeepU

⁦@saregamasouth⁩ pic.twitter.com/QlxxKhIovf

— Maduri Mattaiah (@madurimadhu1) May 24, 2022