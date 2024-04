Pushpa The Rule | మాస్‌ జాతర షురూ.. పుష్ప 2 అప్డేట్ వచ్చేసింది

April 2, 2024 / 05:04 PM IST

Pushpa The Rule | ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్ మూవీ పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 15న ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఈ సందర్భంగా తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేకర్స్‌ క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.

ముందుగా చెప్పినట్టే ఇవాళ సాయంత్రం 4:05 గంట‌ల‌కు మాస్‌ జాతర షురూ అంటూ టీజర్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఏప్రిల్‌ 8న అల్లు అర్జున్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా చిత్ర టీజర్‌ను (Pushpa 2 The Rule Teaser) విడుదల చేయనున్నట్లు అనౌన్స్‌ చేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ పుష్పరాజ్ కాలి పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ప్రకటనతో బన్నీ ఫ్యాన్స్‌ తెగ ఖుషీ అవుతున్నారు.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న సీక్వెల్ ప్రాజెక్టులో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నామ‌రోసారి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. శ్రీవల్లిగా డీగ్లామరైజ్‌డ్‌ రోల్‌లో క‌నిపించ‌నుంది . పార్టు 2లో ఫహద్‌ ఫాసిల్, జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మరోసారి ఫస్ట్‌ పార్టును మించిపోయేలా అదిరిపోయే ఆల్బమ్‌ రెడీ చేస్తున్నట్టు ఇన్ సైడ్ టాక్‌.

