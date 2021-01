టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ కథానాయకుడిగా పూరి జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్‌, ఫస్ట్‌లుక్‌ను సోమవారం ఉదయం 10:08 గంటలకు విడుదల చేస్తామని పూరీ కనెక్ట్స్‌ ట్వీట్‌ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని పూరీ కనెక్ట్స్‌, ధర్మ ప్రొడక్షన్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. అనన్య పాండే హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

పూరీ జగన్నాథ్‌, బాలీవుడ్‌ అగ్ర దర్శక నిర్మాత కరణ్‌ జోహార్‌, అపూర్వ మెహతా, ఛార్మి సినిమా నిర్మాణంలో భాగస్వాములుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కరోనా కారణంగా సినిమా షూటింగ్‌ ఆలస్యమైనప్పటికీ పూరీ చాలా వేగంగా చిత్రీకరణను పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తమ అభిమాన హీరో ఫస్ట్‌లుక్‌ విడుదలపై రౌడీ బాయ్స్‌ ఫుల్‌ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఈ క్రేజీ మూవీకి 'ఫైటర్' అనే టైటిల్‌ ఖరారు చేసినట్టు వార్తలు కూడా వచ్చాయి.

Bringing together cinema across languages to entertain all. First look & title announcement tomorrow at 10:08am!

Stay tuned to @PuriConnects @DharmaMovies pic.twitter.com/9AsX66aAnU