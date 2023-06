GV Prakash Kumar | వెంకీ అట్లూరి, దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ సినిమాకు పాపులర్ కంపోజర్‌

June 13, 2023 / 06:20 PM IST

GV Prakash Kumar | టాలీవుడ్ యువ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి (Venky Atluri) ఇటీవలే సార్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ప్రస్తుతం మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan)తో సినిమా చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ అందించింది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఇదే విషయాన్ని ప్రకటించారు మేకర్స్‌. పాన్ ఇండియాస్థాయిలో రాబోతున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో ఫ్యార్చూన్ ఫోర్‌ సినిమాస్‌, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్లపై సాయి సౌజన్య, నాగవంశి తెరకెక్కిస్తున్నారు. మహానటి, సీతారామం తర్వాత దుల్కర్ సల్మాన్‌ చేస్తున్న మూడో తెలుగు సినిమా ఇది. ప్రొడక్షన్‌ నంబర్ 24గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను 2024 సమ్మర్‌లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

దుల్కర్ సల్మాన్‌ ప్రస్తుతం మలయాళ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా కింగ్‌ ఆఫ్‌ కోటలో నటిస్తున్నాడు. అభిలాష్‌ జోషి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో ఐశ్వర్యలక్ష్మి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

