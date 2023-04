April 14, 2023 / 07:01 PM IST

Ponniyin Selvan-2 | మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న ప్రాంచైజీ ప్రాజెక్ట్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 (Ponniyin Selvan-2). భారీ మల్టీ స్టారర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఏప్రిల్ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ మూవీకి సంబంధించి రెండు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్స్ తెరపైకి వచ్చాయి. పొన్నియన్ సెల్వన్‌ -1 విడుదలైనట్టుగానే పొన్నియన్ సెల్వన్‌ -2 కూడా ఐమాక్స్‌ , 4డీఎక్స్‌ ఫార్మాట్‌లో కూడా విడుదల కానుంది. కాగా ఇప్పుడు మరొక ఫార్మాట్‌లో కూడా రాబోతున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ను EPIQ formatలో కూడా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. స్పెషల్ లుక్‌ ఒకటి మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ 2కు సెన్సార్‌ బోర్డు క్లీన్‌ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. కాగా సినిమా రన్‌టైం 2 గంటల 45 నిమిషాలు (165 నిమిషాలు). అంటే ఫస్ట్‌ పార్టు రన్‌టైం (167 నిమిషాలు)తో దాదాపు సమానం. ఈ చిత్రానికి ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ 2లో 7 పాటలుండబోతున్నట్టు ఇప్పటికే ఓ స్పెషల్‌ వీడియా ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ఐశ్వర్య లక్ష్మి, నాజర్‌తోపాటు పలువురు నటీనటులు కీ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు.

పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ 2 తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే కథతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మణిరత్నం హోం బ్యానర్‌ మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన ఆగనందే, శివోహం పాటలకు నెట్టింట మంచి స్పందన వస్తోంది.

పొన్నియన్ సెల్వన్‌ 2 తారల చిట్ చాట్‌ ..

