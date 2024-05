Mammootty | షూటింగ్‌ టైంలో మమ్ముట్టి సర్‌ప్రైజ్‌.. ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ చూడండి

Mammootty | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో, మాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) ఏడు పదుల వయస్సు దాటినా ఆ ఛాయలేమీ కనిపించకుండా.. నాతో పోటీపడాలంటే మాత్రం కష్టమేనంటూ కుర్రహీరోలకు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. ప్రస్తుతం ఓ సినిమా షూటింగ్‌తో బీజీగా ఉండగా.. షూటింగ్ టైంలో ఓ ఇంటిని సందర్శించాడు మమ్ముట్టి.

May 6, 2024 / 01:45 PM IST

తెలుపు రంగు లుంగీ, గ్రే కలర్‌ హాఫ్‌ షర్ట్‌లో ఉన్న మమ్ముట్టి ఎవరూ ఊహించని విధంగా సాధారణంగా ఆ కుటుంబసభ్యులను కలిశాడు. మొదట బామ్మతో తీరిగ్గా మాట్లాడిన మమ్ముట్టి.. అనంతరం మిగిలిన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ముచ్చటించాడు. వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నాడు. సూపర్ స్టార్‌డమ్‌ ఉన్న మమ్ముట్టి గొప్ప మనసుతో ఎవరూ ఊహించని సింపుల్‌గా సర్‌ప్రైజ్‌ ఇవ్వడంతో ఆ కుటుంబసభ్యులు ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. సింప్లిసిటీకి ఐకాన్‌గా కనిపిస్తున్న మమ్ముట్టి విజువల్స్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ స్టార్ హీరో నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి టర్బో (Turbo). ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్ చేశారని తెలిసిందే.. షార్ట్‌ హెయిర్‌, కోరమీసాలతో ఉన్న మమ్ముట్టి బ్లాక్ షర్ట్‌, తెలుపు లుంగీలో ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. టర్బో చిత్రాన్ని జూన్‌ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. .

వైశాక్ ఫిల్మ్‌ బ్యానర్‌పై వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మిధున్‌ మాన్యుయెల్ థామస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి మమ్ముట్టి వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తుండటం విశేషం. మమ్ము్ట్టి బజూక సినిమాతోపాటు మరో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు.

During shooting visited a house & was having a chat with a family

Megastar @mammukka 🤩🤩

Just like that went & had a casual convo

everyone in the family were in for a delightful shock 💥💥💥

Simplicity of an Icon ✨✨#Mammootty #TurboFromMay23 pic.twitter.com/UM7AXVIdpN — Matt.S (@mattskumar) May 5, 2024

మమ్ముట్టి నయా స్టైల్‌..

View this post on Instagram A post shared by Mammootty (@mammootty)

మమ్ముట్టి నయా లుక్‌..

ఊరమాస్‌గా TURBO లుక్‌..

Presenting the First Look Poster of @TurboTheFilm Directed by Vysakh , Written by Midhun Manuel Thomas & Produced by @MKampanyOffl #TurboFirstLook pic.twitter.com/4LeNl4KGYg — Mammootty (@mammukka) November 26, 2023

మమ్ముట్టి, మోహన్‌ లాల్ ఇలా..

Not any other industry in world cinema had like these two 🐐🐐’s💯 having ,

43+ years of bond🤝

More than friendship & brotherhood,

soulmate’s❤️

Pillars of #Mollywood 🔥#Mammootty – #Mohanlal pic.twitter.com/V8z2fCh5Hb — Ganesh R Enrique (@ganesh_enrique) April 23, 2024

