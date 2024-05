ARYA Movie | 20 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న ‘ఆర్య’.. భారీ ఈవెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్న దిల్ రాజు.?

May 6, 2024 / 02:46 PM IST

ARYA Movie | టాలీవుడ్ హీరో అల్లుఅర్జున్ గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. మెగా ట్యాగ్‌తో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినా..త‌న న‌ట‌న‌, అభిన‌యంతో ప్రేక్షకుల‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పుచుకుని ఐకాన్‌ స్టార్‌గా పేరు సంపాదించుకున్నాడు. అయితే అల్లు అర్జున్ కెరీర్‌లో ఎప్ప‌టికి గుర్తుండిపోయే చిత్రం అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఆర్య.

అల్లు అర్జున్, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్‌ల కాంబోలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మే 7 2004లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ట్ర‌యాంగిల్ లవ్‌స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అల్లు అర్జున్‌కు తిరుగులేని క్రేజ్‌ తెచ్చిపెట్ట‌డ‌మే కాకుండా ద‌ర్శ‌కుడిగా సుకుమార్‌కు మంచి బ్రేక్‌ను ఇచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌లై రేప‌టికి 20 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా మూవీని గుర్తు చేసుకుంటూ చిత్రా నిర్మాత దిల్ రాజు, అతని బృందం హైదరాబాద్‌లో భారీ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం. కాగా దీనిపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న రావాల్సి ఉంది.

Two decades of storytelling mastery! Celebrating 20 years of Sukumar’s visionary cinema. Here’s to many more years of innovation and inspiration! #20YearsOfSukumar#20YearsOfSukuMARK pic.twitter.com/ogZCxH9AEK

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 6, 2024