నిఖిల్ వెనకడుగు వేయడానికి కారణమేంటి.. నిజంగా అందుకేనా..?

July 12, 2022 / 11:02 PM IST

Nikhil Siddhartha’s Karthikeya -2 | ప్రతి హీరో కెరీర్‌లో కచ్చితంగా రెండు ఇన్నింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఎలా ఉన్నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మాత్రం చాలా బాగా డిజైన్ చేసుకుంటారు హీరోలు. ఇలా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను ప‌క్కాగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్న వారిలో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సిన పేరు నిఖిల్. హ్యాపీడేస్ తర్వాత ఈయన నటించిన ఏ ఒక్క సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. యువత లాంటి ఒకటి రెండు సినిమాలు ఆడినా.. నిఖిల్ సినిమాలు వస్తున్నాయి అని ప్రత్యేకంగా ఎవరూ మాట్లాడుకున్నది లేదు. కానీ స్వామి రారా సినిమా తర్వాత నిఖిల్ పూర్తిగా మారిపోయాడు.

వరుసగా విభిన్నమైన కథలు ఎంచుకుంటూ అద్భుతమైన విజయాలు అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వచ్చిన సినిమా కార్తికేయ. 2014లో విడుదలైన ఈ సినిమా సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. ఆ తర్వాత మరో రెండు మూడు హిట్లు అందుకున్నాడు నిఖిల్. తాజాగా కార్తికేయ సినిమాకు సీక్వెల్ చేస్తున్నాడు ఈయన. చందు మొండేటి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. కేవలం తెలుగులో మాత్రమే కాకుండా తమిళ హిందీ మలయాళ కన్నడ భాషల్లోనూ కార్తికేయ 2 విడుదల కానుంది. దీనికోసం ఏర్పాట్లు భారీగానే చేస్తున్నారు మేకర్స్. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

శ్రీకృష్ణుడి చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉన్నాయని దర్శకుడు చందు మొండేటి చెప్పాడు. పైగా భారీగా ఉన్న విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కార్తికేయ 2పై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. ఇక్కడి వరకు అంతా బాగానే ఉంది కానీ జూలై 22న‌ విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమాను ఉన్నఫళంగా పోస్ట్ పోన్ చేశారు. కొన్ని కారణాలతో ఈ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నామని హీరో నిఖిల్ ట్వీట్ చేశాడు. ఆగస్టు మొదటి వారంలో కార్తికేయ 2 విడుదల కానుంది. జూలై 22న థాంక్యూ సినిమా వస్తుండటంతో దిల్ రాజు కోరిక మేరకు కార్తికేయ సీక్వెల్ వాయిదా వేసినట్టు ప్రచారం జరుగుతుంది. ఒకవేళ నిజంగా ఇదే కారణం అయితే ఆగస్టు మొదటి వారంలో బింబిసార, సీతారామం సినిమాలతో కార్తికేయ 2 పోటీ పడాల్సి వస్తుంది.

But sorry.. the movie is not releasing on July22nd.. but In August 1st week 🥹

Apologies to the Amazing ppl who booked tickets for the premiere show.. will get it refunded 🙏🏽 https://t.co/Uzi5pIs16r

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) July 11, 2022