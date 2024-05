May 7, 2024 / 04:55 PM IST

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) మాస్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు సుట్టంలా సూసి పోకలా సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. ఈ మూవీని మే 17న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ వేగం పెంచారు మేకర్స్‌. తాజాగా హీరోహీరోయిన్ల లిప్‌లాక్‌ సన్నివేశానికి సంబంధించిన పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఎమోషన్స్‌తో మిమ్మల్ని షాక్‌కు గురి చేసే ఇంటెన్స్‌ టేల్‌ పది రోజుల్లో మీ ముందుకు రాబోతుందంటూ షేర్ చేసిన స్టిల్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో విశ్వక్‌సేన్ లంకల రత్నగా కనిపించబోతున్నట్టు.. చేతిలో కత్తిపట్టుకున్న బ్యాక్ లుక్ స్టిల్‌ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty), అంజలి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విశ్వక్‌ సేన్ ఊరమాస్‌ అవతార్‌లో చేతిలో పందెం కోడి పట్టుకున్న లుక్‌తో మిగిలిన రషెస్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. విశ్వక్‌సేన్‌ దీంతోపాటు VS10లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ గామి (Gaami) తో మంచి హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్న విశ్వక్‌సేన్‌ మరోసారి గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్ గోదావరితో సూపర్ సక్సెస్‌ను అందుకోవడం ఖాయమని తాజా లుక్‌ చెప్పకనే చెబుతోంది.

