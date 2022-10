Nayanthara | కవల పిల్లలకు అమ్మానాన్నలైన విగ్నేష్ శివన్, నయనతార..

October 9, 2022 / 07:21 PM IST

Nayanthara |విగ్నేష్ శివన్, నయనతార జీవితంలో కొత్త ఆధ్యాయం మొదలైంది. వాళ్ళు అమ్మ నాన్నలు అయ్యారు. పండంటి ఇద్దరు మగ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. 2022 జూన్ 9న ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు నయనతార మళ్ళీ సినిమా షూటింగ్స్ లో బిజీ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నెల రోజులకు పైగానే ఇద్దరు దుబాయ్ వెళ్లి హనీమూన్ చేసుకున్నారు. పెళ్లయి 5 నెలలు కూడా కాలేదు.. అప్పుడే ఇద్దరు కవల పిల్లలు ఎలా అనే అనుమానం రావచ్చు.

పైగా నయనతార ప్రెగ్నెన్సీ కూడా కాలేదు కదా అనుకుంటున్నారా..? సరోగసి పద్ధతిలో విగ్నేష్ శివన్, నయనతార అమ్మానాన్నలుగా ప్రమోషన్ పొందారు. ఈ జంటకు ఇద్దరూ మగ బిడ్డలు పుట్టారు. ఇదే విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నాడు విగ్నేష్. తను నయనతార ఇద్దరు అబ్బాయిలకు పేరెంట్స్ అయ్యామని చెప్పుకొచ్చాడు. తమ లైఫ్ లో ఇది ఒక కొత్త చాప్టర్ అంటూ రాసుకొచ్చాడు విగ్నేష్. ఈ మూమెంట్ చాలా ఆనందంగా ఉందని.. నయనతార కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అంటూ చెప్పాడు ఈ దర్శకుడు. తమ ఇద్దరు పిల్లల పాదాలకు ముద్దు పెడుతున్న ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు విగ్నేష్ శివన్.

త్వరలోనే ఈయన అజిత్ హీరోగా ఓ సినిమా చేయబోతున్నాడు. మరోవైపు నాయనతర ఈ మధ్య గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో నటించింది. ప్రస్తుతం తమిళం, మలయాళంలో ఒక్కో సినిమా చేస్తుంది. హిందీలో షారుక్ ఖాన్ హీరోగా వస్తున్న జవాన్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. మొత్తానికి అమ్మా నాన్నలుగా ప్రమోషన్ పొందిన ఈ కొత్త జంటను సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు అభినందనల వెల్లువతో ముంచేస్తున్నారు.

Nayan & Me have become Amma & Appa❤️

We are blessed with

twin baby Boys❤️❤️

All Our prayers,our ancestors’ blessings combined wit all the good manifestations made, have come 2gethr in the form Of 2 blessed babies for us❤️😇

Need all ur blessings for our

Uyir😇❤️& Ulagam😇❤️ pic.twitter.com/G3NWvVTwo9

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) October 9, 2022