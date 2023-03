March 1, 2023 / 06:51 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో సినిమా వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ముందుగా చెప్పినట్టుగానే అదిరిపోయే లుక్‌తో సినిమా అప్‌డేట్ అందించి మూవీ లవర్స్ లో జోష్‌ నింపుతున్నాడు నవీన్ పొలిశెట్టి. ఈ సినిమాకు Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty) టైటిల్‌ ఫైనల్ చేశారు.

నేను మిమ్మల్ని చూసి చాలా కాలమైంది.. కారణమేంటంటే మేము మీకు థియేటర్లలో అత్యుత్తమ వినోదాన్ని అందించేందుకు కష్టపడుతున్నాము. ఈ సమ్మర్ 2023లో థియేటర్‌లలో మళ్లీ గోల కోసం ఎదురుచూస్తున్నా.. లవ్‌ యూ.. అంటూ ఫస్ట్ లుక్‌ను షేర్ చేశాడు నవీన్ పొలిశెట్టి. హీరోహీరోయిన్లిద్దరి పేర్లలో శెట్టి కామన్‌గా ఉంది. ఈ సినిమా టైటిల్‌ను గమనిస్తే.. అనుష్క శెట్టిలోని శెట్టికి మిస్‌.. నవీన్‌ పొలిశెట్టిలోని పొలిశెట్టికి మిస్టర్‌ యాడ్‌ చేస్తూ టైటిల్‌ ఫిక్స్ చేశారు.

అనుష్క హ్యాపీ సింగిల్ పుస్తకాన్ని చేతిలో పట్టుకొని.. ఊహల్లో విహరిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంటే.. మరోవైపు నవీన్‌ పొలిశెట్టి గోడపై కూర్చొని హ్యాపీ మూడ్‌లో కనిపిస్తున్నాడు. మొత్తానికి సింగిల్స్ గా ఉన్న ఈ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్‌ ఉండబోతుందనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఈ సినిమా వేసవిలో ప్రేక్షకుల రాబోతుందని తెలియజేశాడు నవీన్‌ పొలిశెట్టి.

టైటిల్‌తోనే సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచడంలో సక్సెస్ అయ్యారు మేకర్స్. కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రాన్ని మహేశ్ బాబు పీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో న‌వీన్ పొలిశెట్టి 20 ఏండ్ల యువ‌కుడి పాత్రలో క‌నిపించ‌నుండ‌గా.. 40 ఏండ్ల మ‌హిళ‌గా అనుష్క నటించనుంది.

