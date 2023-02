Nani | ఎన్నో శుక్రవారాలు మళ్లీ మళ్లీ పుట్టాను.. బర్త్‌ డేపై నాని

February 24, 2023 / 06:10 PM IST

Nani | డైరెక్టర్ కావాలనుకుని ఇండస్ట్రీలోకి అడుపెట్టాడు నాని. బాపు దర్శకత్వంలో వచ్చిన రాధాగోపాలం సినిమాకు తొలుత క్లాప్‌ డైరెక్టర్‌గా కెరీర్‌ షురూ చేశాడు. ఆ తర్వాత డైరెక్షన్‌ డిపార్టుమెంట్‌లో పలు సినిమాలకు పనిచేశాడు. నాన్‌ స్టాప్ నాని ప్రోగ్రామ్‌తో ఏడాదిపాటు ఆర్జేగా కూడా పనిచేశాడు. డైరెక్టర్‌ ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ ఓ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌లో నాని (Nani)ని గుర్తించి.. అష్టాచమ్మాలో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్‌ రోల్‌లో అవకాశం ఇచ్చాడు. అలా నటుడిగా కెరీర్‌ మొదలుపెట్టాడు.

డైరెక్టర్‌ అవ్వాలన్న ఆలోచనను పక్కనపెట్టి.. పూర్తి స్థాయిలో యాక్టింగ్‌పైనే ఫోకస్‌ పెట్టాడు నాని. తన యాక్టింగ్‌తో న్యాచురల్ స్టార్‌గా పిలిపించుకుంటూ కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. ఇవాళ 39వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నాని ఎమోషనల్‌ ట్వీట్‌ను అందరితో పంచుకున్నాడు.

‘నేను 24 ఫిబ్రవరి, 1984న శుక్రవారం విడుదలయ్యాను..అని తన పుట్టినరోజును గుర్తు చేస్తూ సినిమాటిక్‌ స్టైల్‌లో ట్వీట్‌ షురూ చేశాడు నాని. గత 15 సంవత్సరాలలో నేను చాలా శుక్రవారాల్లో (నటుడిగా) మళ్లీ మళ్లీ పుట్టాను. ఈ శుక్రవారం మీ అందరి ప్రేమ నా దగ్గర ఉంది. మీ ఆదరాభిమానాలకు కృతజ్ఞతలు. మీతో కలిసి మరెన్నో వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నానని’ ట్వీట్ చేశాడు.

నాని ప్రస్తుతం శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వంలో దసరా సినిమా చేస్తున్నాడు. కీర్తిసురేశ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న ఈ చిత్రం మార్చి 30న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. నాని ఇటీవలే శౌర్యువ్‌ దర్శకత్వంలో నాని 30 (Nani30) ప్రాజెక్ట్‌ను లాంఛ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

నాని బర్త్ డే ట్వీట్ ఇలా..

I was a Friday release on 24th feb, 1984

Last 15 years I was born again and again on so many Friday’s 🙂

This Friday all I have is gratitude for all your love and I look forward to celebrating many more together ♥️

— Nani (@NameisNani) February 24, 2023