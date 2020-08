ఈ రోజు త‌న 61వ బ‌ర్త్ డే జ‌రుపుకుంటున్న నాగార్జున త‌న అభిమానుల‌కి గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. క‌రోనా వ‌ల‌న కొన్నాళ్ళు షూటింగ్‌కి దూరంగా ఉంటూ వ‌స్తున్న కింగ్ సోమ‌వారం నుండి వైల్డ్ డాగ్ చిత్ర షూటింగ్‌తో పాటు బిగ్ బాస్ 4 షూటింగ్‌లో పాల్గొననున్న‌ట్టు పేర్కొన్నారు. అంతేకాక త‌న‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్ష‌లు అందించిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేశారు.



బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 4 సెప్టెంబ‌ర్ 6 నుండి ప్రారంభం కానున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. వంద రోజుల పాటు ఈ షో అల‌రించ‌నుంది. ఇక ఈ రోజు విడుద‌లైన వైల్డ్ డాగ్ సెకండ్ పోస్ట‌ర్ ద్వారా విజ‌య్ వ‌ర్మ అనే ఎన్ఐఏ ఆఫీస‌ర్ రోల్‌ను నాగార్జున చేస్తున్నార‌నే ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన విష‌యం వెల్ల‌డైంది. 'వైల్డ్ డాగ్' బృందంలో స‌భ్యులైన అలీ రెజా (ఫీల్డ్ ఏజెంట్ - ఎన్ఐఏ), ఆర్యా పండిట్ (స్పెష‌ల్ ఏజెంట్ - రా), కాలెబ్ మాథ్యూస్ (ఫీల్డ్ ఏజెంట్ - ఎన్ఐఏ), రుద్రా గౌడ్ (ఫీల్డ్ ఏజెంట్ - ఎన్ఐఏ), హ‌ష్వంత్ మ‌నోహ‌ర్ (ఫీల్డ్ ఏజెంట్ - ఎన్ఐఏ) ల‌ను కూడా ఈ పోస్ట‌ర్ ప‌రిచ‌యం చేసింది.



నేర‌స్తుల‌తో వ్య‌వ‌హ‌రించే అత్యంత క‌ఠిన‌మైన తీరుతో ఏసీపీ విజ‌య్ వ‌ర్మ‌ను 'వైల్డ్ డాగ్' అని పిలుస్తుంటారు. వాస్త‌వ ఘ‌ట‌న‌ల ఆధారంగా అల్లిన క‌థ‌తో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమాలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ చేయ‌ని ఒక భిన్న‌మైన పాత్ర‌ను నాగార్జున చేస్తున్నారు. సంఘ విద్రోహ శ‌క్తుల‌ను తుద‌ముట్టించే ఒక ఆప‌రేష‌న్‌లో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌కు క‌నిపంచ‌కుండా దాగి, గ‌న్‌తో వారి అంతుచూడ్డానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఏసీపీ విజ‌య్ వ‌ర్మ లుక్‌లో నాగార్జున ఇంప్రెసివ్‌గా క‌నిపిస్తుండ‌గా, పోస్ట‌ర్ డిజైన్ ఆకట్టుకుంటోంది.



