NS24 Movie | నాగశౌర్య కొత్త సినిమా.. NS 24 వివరాలివే

November 3, 2022 / 05:07 PM IST

ఇటీవలే కృష్ణ వ్రింద విహారి సినిమాతో మూవీ లవర్స్‌ను పలుకరించాడు యువ హీరో నాగశౌర్య (Naga Shaurya) . ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్‌ కొత్త సినిమాను ప్రకటించి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. నాగశౌర్య (NS 24) ప్రాజెక్ట్‌ను టీం అధికారికంగా ప్రకటించింది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి కథ, దర్శకత్వం ఎస్‌ఎస్‌ అరుణాచలం (SS Arunachalam).

ఇంకా టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ కానీ ఈ చిత్రంలో నాగశౌర్య కొత్త లుక్‌తో మెస్మరైజ్‌ చేయబోతున్నాడట. ఈ సినిమా కోసం మేకోవర్ కూడా మార్చుకునే పనిలో పడ్డట్టు టాలీవుడ్ సర్కిల్‌ టాక్‌. వైష్ణవి ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌పై ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 1గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీనివాస రావు చింతలపూడి, విజయ్ కుమార్‌ చింతలపూడి, డాక్టర్ అశోక్‌ కుమార్‌ చింతలపూడి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

బేబి అద్వైత, భవిష్య సమర్పణలో రాబోతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే గ్రాండ్‌ గా ప్రారంభం కానున్నట్టు ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్ సమాచారం. నాగశౌర్య ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి, నారి నారి నడుమ మురారి, పోలీస్‌ వారి హెచ్చరిక సినిమాలు చేస్తుండగా.. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్నాయి.

@IamNagashaurya Announced to his new film Directed by @SSArunachalam,

#NS24

Writer, Director: SS Arunachalam

Producers: Srinivasa Rao Chintalapudi, Vijay Kumar Chintalapudi and Dr. Ashok Kumar Chintalapudi

Banner: Vaishnavi Films

Presents: Baby Advaitha and Bhavishya pic.twitter.com/y4w4zhrvvx

— Na Reviews (@RVPratap2) November 3, 2022