Minister Talasani | నాటు నాటుకు అవార్డు రావడం గర్వకారణం: మంత్రి తలసాని

April 9, 2023 / 09:07 PM IST

Minister Talasani | ఇటీవలే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) సినిమా నుంచి నాటు నాటు (Naatu Naatu song ) బెస్ట్ ఒరిజినల్‌ సాంగ్ విభాగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్‌ అవార్డు అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ ఆధ్వర్యంలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీంకు అభినందన సభ ఏర్పాటు చేశారు. శిల్ప కళా వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆస్కార్ విజేతలు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యంయం కీరవాణి, చంద్రబోస్‌లను మంత్రులు ఘనంగా సన్మానించారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్‌ (Minister Talasani Srinivas yadav) మాట్లాడుతూ.. నాటు నాటు సాంగ్‌కు అవార్డు రావడం గర్వకారణమన్నారు. బాహుబలి సినిమాకు ఆస్కార్ రావాలి కానీ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాకు వచ్చింది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ పాటకు ఆస్కార్ రావాలని జనాలంతా టీవీలకు అతుక్కుని ఎదురుచూశారన్నారు. బాహుబలి, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచాయని.. తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి పాన్ ఇండియా సినిమాలు పెరిగాయన్నారు.

ఇప్పడు తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా సినిమాలు వస్తున్నాయి. నాటు నాటు సాంగ్‌కు ఆస్కార్‌ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్‌ అన్నారు. ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ డైరెక్టర్‌ ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళితోపాటు పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

A grand felicitation ceremony to be organised by the Telugu Film Fraternity to celebrate the OscaRRR winners @mmkeeravaani and @boselyricist for the global recognition❤️‍🔥#RRRMovie @ssrajamouli @DVVMovies @RRRMovie #RRR pic.twitter.com/t23Q85VDgr

— Sreedhar Sri (@SreedharSri4u) April 9, 2023

Read Also :

MalaikottaiVaaliban | ప్రీ లుక్‌తో మోహన్‌ లాల్‌ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్ అప్‌డేట్‌

Karthik Ghattamaneni | పుకార్లకు చెక్‌ పెట్టిన రవితేజ డైరెక్టర్‌..

Mrunal Thakur | చాలా ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉందంటోన్న మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌