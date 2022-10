October 7, 2022 / 07:37 PM IST

Monster Movie Trailer date | మలయాళ మెగాస్టార్‌ మోహన్‌లాల్‌ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. ఆరు పదుల వయసులోనూ యంగ్‌ హీరోలకు పోటీగా యాక్షన్‌ సినిమాలను చేస్తూ ప్రేక్షకులను ఆలరిస్తున్నాడు. ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరోకు సాధ్యం కాని విధంగా ఏడాదికి అరడజను సినిమాలను సెట్స్‌ పైకి తీసుకెళ్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది ఈయన నటించిన మూడు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. ప్రస్తుతం మోహన్‌లాల్‌ 11 సినిమాలను సెట్స్‌ పైన ఉంచాడు. అందులో ‘మాన్‌స్టర్‌’ ఒకటి. వైశాక్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 21 ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ వరుసగా అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తున్నారు. కాగా తాజాగా చిత్రబృందం మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను అక్టోబర్‌ 9 ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఓ పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ పోస్టర్‌లో మోహన్‌లాల్‌ సిక్కు గెటప్‌లో ఇంటెన్సీవ్‌ కళ్లతో చూస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మంచు లక్ష్మీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆశీర్వాద్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై ఆంటోని పెరంబవూర్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు.

The wait to meet the devil is finally getting over!

Stay on high alert for the official trailer of #Monster coming out this Sunday 9th October 2022 at IST 11:00 am!#MonsterTrailer pic.twitter.com/jw9xDrhPgn

