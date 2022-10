October 11, 2022 / 09:01 AM IST

Ponniyin Selvan-1 Enters 400Crore Club | లెజెండరీ డైరెక్టర్ మణిరత్నం గత కొన్నేళ్ళుగా ఓ భారీ హిట్టు కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నాడు. 2015లో వచ్చిన ‘ఓకే బంగారం’ తర్వాత ఇప్పటివరకు ఈయనకు కమర్షియల్‌ హిట్టు లేదు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలన్ని పాజిటీవ్ టాక్‌ తెచ్చుకున్నా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర మాత్రం ఫేయిల్యూర్‌గా మిగిలాయి. ఈ క్రమంలో తమిళంలో ప్రసిద్ధి గాంచిన ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’ నవల ఆధారంగా ‘PS-1’ తెరకెక్కించాడు. భారీ అంచనాల నడుమ సెప్టెంబర్‌ 30న విడుదలైన ఈ చిత్రం సంచలన విజయం సాధించింది. తమిళ ఇండస్ట్రీలో నయా రికార్డులను సృష్టిస్తుంది. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా విడుదలైన అన్ని భాషల్లోనూ ఈ చిత్రం భారీ కలెక్షన్‌లను రాబడుతుంది.

చియాన్ విక్ర‌మ్‌, కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్‌, త్రిష, బాబీ సింహా వంటి భారీ తారాగణం నటించడంతో విడుదలకు ముందే ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది. మొదటి రోజే ఈ చిత్రం 80కోట్ల వరకు కలెక్షన్‌లు సాధించి ఔరా అనిపించింది.ఇక ఇప్పటికే బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసకున్న ఈ చిత్రం తాజాగా రూ.400కోట్ల క్లబ్‌లో అడుగుపెట్టింది. తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఘనత సాధించిన నాలుగో సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. మొదటి మూడు స్థానాల్లో ‘రోబో2.o’, ‘కబాలి’, ‘విక్రమ్‌’ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ సిరీస్‌లోని రెండో పార్టు మూడు నుండి ఆరు నెలల్లో విడుదలకానుంది.

#PS1 joins the exclusive ₹ 400 Crs WW Gross Club..

Only the 3rd #Kollywood movie after #2Point0 and #Vikram to join the club!

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 11, 2022