March 26, 2023 / 07:00 PM IST

టాలీవుడ్‌లో రాబోతున్న ఎక్జయిటింగ్‌ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 (SSMB28). మహేశ్ బాబు (MaheshBabu) హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 అప్‌డేట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌, అభిమానుల కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేశారు.

రూలింగ్‌ సూపర్ స్టార్‌ సరికొత్త మాస్‌ అవతార్‌లో ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28తో మీ ముందుకు రాబోతున్నాడు. 2024 జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నాడు అంటూ అప్‌డేట్‌ షేర్ చేశారు నాగవంశీ. మహేశ్ బాబు స్టైలిష్ బ్లాక్ గాగుల్స్ పెట్టుకొని, సిగరెట్‌ తాగుతూ నడుచుకుంటూ వస్తున్న లుక్‌ అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్‌ నింపుతోంది. అతడు, ఖలేజా తర్వాత మహేశ్‌ బాబు , త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28లో ముంబై భామ పూజాహెగ్డే ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో మెరువనుండగా.. శ్రీలీల సెకండ్‌ హీరోయిన్‌గా నటించనుంది. మహేశ్‌బాబుకు దూకుడు, ఆగడు, సర్కారు వారి పాట సినిమాలకు స్టన్నింగ్ ఆల్బమ్స్ అందించిన ఎస్‌ థమన్‌ ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28కి మరోసారి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడని ఇప్పటికే వార్తలు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. దీనిపై త్రివిక్రమ్‌ టీం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మిస్తున్నారు.

The Reigning Superstar @urstrulymahesh in an all new MASS avatar is all set to meet you with #SSMB28 in theatres from 13th January 2024 worldwide! 🤩#SSMB28FromJAN13 🎬🍿#Trivikram @hegdepooja @sreeleela14 @MusicThaman #PSVinod @NavinNooli #ASPrakash @haarikahassine pic.twitter.com/Fy4TwIdq3H

— Naga Vamsi (@vamsi84) March 26, 2023

Read Also :

Shaakuntalam | సమంత శాకుంతలం 3డీ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌

MM Keeravani | నా మొదటి ఆస్కార్‌ రాంగోపాల్ వర్మ.. కీరవాణి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్‌

Orange | ఆరెంజ్ రీరిలీజ్‌.. అప్పుడు డిజాస్టర్‌ టాక్‌.. ఇప్పుడు ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు