Shaakuntalam | సమంత శాకుంతలం 3డీ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌

March 26, 2023 / 04:11 PM IST

టాలీవుడ్‌ భామ సమంత (Samantha) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం శాకుంతలం (Shaakuntalam). గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సమంత పోషిస్తున్న పురు రాజవంశపు రాణి కావ్య నాయకి శకుంతల దేవి (Kavya Nayaki Shakuntala Devi) లుక్‌ను ఇటీవలే విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా మేకర్స్‌ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు. శాకుంతలం 3డీ ట్రైలర్‌ను మార్చి 28న సాయంత్రం 5 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

ప్రసాద్స్‌ ఐమాక్స్‌ స్క్రీన్‌ -6లో ఈ లాంఛింగ్ ఈవెంట్‌ ఉండనున్నట్టు తెలియజేశారు. అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అందుకునేందుకు రెడీగా ఉండండి అంటూ కొత్త అప్‌డేట్‌తో విడుదల చేసిన పోస్టర్.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. శకుంతల, దుష్యంతుల ప్రేమకథ నేపథ్యంలో మైథ‌లాజిక‌ల్ డ్రామాగా శాకుంతలం తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ నటుడు దేవ్ మోహన్ దుష్యంతుడిగా నటిస్తున్నాడు. అనన్య నాగళ్ల, అదితీ మోహన్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు నెట్టింట్లో మంచి స్పందన రాబట్టుకుంటున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. శాకుంతలం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. పాన్‌ ఇండియా స్టోరీ నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్‌ 14న విడుదల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్ ప్రకటించారు.

Witness the visual spectacle, #Shaakuntalam3DTrailer Launch event on 28th March at 5PM🤍✨

📍Screen 6, Prasads IMAX, HYD#Shaakuntalam @Gunasekhar1 @Samanthaprabhu2 @ActorDevMohan @neelima_guna #ManiSharma @neeta_lulla @GunaaTeamworks @SVC_official @tipsofficial @tipsmusicsouth pic.twitter.com/jG4CoIh9Pj

— Gunaa Teamworks (@GunaaTeamworks) March 26, 2023

ఏలేలో ఏలేలో లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

రుషివనంలోన లిరికల్ వీడియో..

మల్లిక మల్లిక సాంగ్‌..