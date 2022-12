Maa Bava Manobhavalu promo | వీరసింహారెడ్డి నుంచి మా బావ మనోభావాలు సాంగ్ ప్రోమో

December 23, 2022 / 08:43 PM IST

నందమూరి బాలకృష్ణ (Balakrishna) టైటిల్ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం వీరసింహారెడ్డి (Veera Simha Reddy). స్టార్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichandh Malineni) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి మరో సాంగ్ అప్‌డేట్‌ అందించారు మేకర్స్. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన జై బాలయ్య మాస్ ఆంథెమ్‌ , సుగుణ సుందరి సాంగ్స్‌ బాలయ్య అభిమానులకు కావాల్సిన ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అందిస్తున్నాయి. ఈ సారి పక్కా మాస్‌ బీట్‌తో ఫ్యాన్స్ ముందుకొచ్చాడు బాలయ్య.

మా బావ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి.. అంటూ మాస్‌ బీట్‌తో సాగుతున్న ఈ పాటలో బాలకృష్ణ అదిరిపోయే డ్యాన్స్ తో అదరగొట్టబోతున్నట్టు ప్రోమోతో అర్థమవుతుంది. రామజోగయ్య శాస్త్రి రాసిన ఈ పాట థియేటర్లలో ప్రేక్షకులతో ఈలలు వేయించడం ఖాయమని ప్రోమో చెబుతోంది. ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ రేపు మధ్యాహ్నం 3:19 గంటలకు లాంఛ్ కానుంది.

వీరసింహారెడ్డి సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ కానుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో మాస్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్‌ థమన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. శృతిహాసన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌, హనీ రోజ్‌, చంద్రికా రవి, పీ రవిశంకర్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ధునియా విజయ్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ధునియా విజయ్‌ ముసలిమడుగు ప్రతాప్ రెడ్డి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

మా బావ మనోభావాలు సాంగ్ ప్రోమో..

A Spark from the Fire 🔥#MaaBavaManobhavalu song promo from #VeeraSimhaReddy 🔥🔥

Full Song tomorrow at 3:19 PM💥

