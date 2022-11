November 4, 2022 / 09:15 PM IST

భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమలో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్‌ నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటి సుభాస్కరన్‌ సారథ్యం వహిస్తున్న లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ (Lyca Productions). ఈ ఏడాది ఇండస్ట్రీకి భారీ మల్టీస్టారర్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ -1తో పెద్ద హిట్టు అందించింది. ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ -2తోపాటు కమల్ హాసన్‌-శంకర్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2 కూడా ప్రస్తుతం లైకా ప్రొడక్షన్‌ ఖాతాలో ఉంది.

మరోవైపు లెజెండరీ యాక్టర్‌ వడివేలు ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న నాయ్‌ శేఖర్‌ రిటర్న్స్‌ మూవీని కూడా తెరకెక్కిస్తోంది లైకా ప్రొడక్షన్‌ . కాగా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలను తెరకెక్కిస్తూ.. రికార్డులతో, భారీ కలెక్షన్లతో టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచే లైకా ప్రొడక్షన్స్ ..రేపు మరో కొత్త ఇంట్రెస్టింగ్‌తో రాబోతుంది.

‘మాకు, మీకు రేపు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉండబోతుంది.. లైకా నుంచి రేపు ఉదయం 10 :30 గంటలకు ఎక్జయిటింగ్‌ ప్రకటన ఉండబోతుంది.. ‘అని అఫీషియల్‌ ఖాతాలో ట్వీట్ చేసింది. ఇంతకీ లైకా ప్రొడక్షన్‌ కొత్త సినిమా ఏ హీరోతో చేయబోతుంది.. ఎలాంటి జోనర్‌లో ఈ సినిమా రాబోతుందనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. రేపు ఉదయం వరకు మూవీ లవర్స్‌ కు క్లారిటీ రానుంది.

Tomorrow is gonna be an exciting day 🤩 for us & for you too… 😌✨

Watch out this space at 1️⃣0️⃣:3️⃣0️⃣ AM, tomorrow! 😇 pic.twitter.com/OtnF375F3O

— Lyca Productions (@LycaProductions) November 4, 2022