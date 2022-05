May 17, 2022 / 08:34 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood)లో త్వ‌ర‌లో థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయ‌బోతున్న మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్ మూవీ ఎఫ్3 (F3). వెంక‌టేశ్ (Venkatesh), వ‌రుణ్ తేజ్ (Varun Tej), త‌మ‌న్నా (Tamannaah), మెహ‌రీన్ కౌర్ (Mehreen Pirzada) హీరోహీరోయిన్లుగా న‌టిస్తోన్న ఈచిత్రంలో పూజాహెగ్డే (Pooja Hegde) స్పెష‌ల్ సాంగ్ చేస్తోంది. ఇప్ప‌టికే లైఫ్ అంటే ఇట్టా ఉండాలా (Life Ante Itta Vundaala) సాంగ్ ప్రోమో విడుద‌లైన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఫుల్ లిరిక‌ల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

హాథ్ మే పైసా..మూతి మే సీసా..పోరీతో స‌ల్సా..రాత్రిరంతా జ‌ల్సా..అధ్య‌క్షా లైఫ్ అంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాలా..అంటూ రాహుల్ సిప్లిగంజ్, గీతామాధురి పాడిన ఈ పాట మాస్ బీట్‌తో సాగుతూ ప‌క్కా ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్ అందించేలా ఉంది. కాస‌ర్ల శ్యామ్ రాసిన ఈ పాట‌ను రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ కంపోజ్ చేశాడు. ఎఫ్ 3 మే 27న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. సినిమాను టికెట్స్ ధ‌రల పెంపు లేకుండానే విడుద‌ల చేస్తున్నారు మేక‌ర్స్.

దిల్ రాజు స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీ వెంకటేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. సునీల్, వెన్నెల కిశోర్, ప్ర‌కాశ్ రాజ్‌, రాజేంద్ర‌ప్ర‌సాద్, అన్న‌పూర్ణ‌మ్మ‌, సోనాల్ చౌహాన్ ఇత‌ర న‌టీన‌టులు కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు.

Our @hegdepooja, @VenkyMama garu & @IAmVarunTej Rocked in PARTY SONG OF THE YEAR!🎉

▶️https://t.co/wVQU30JLHn

Thanks to #RajuSundaram master, @Rahulsipligunj,@geethasinger & @LyricsShyam ✨

FUNtastic Tune by 🎸 @ThisIsDSP garu👌🏻#F3Movie #F3OnMay27 @SVC_official @adityamusic pic.twitter.com/Kv7LqI5tib

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) May 17, 2022