Meter | మొదలైందే ఆటో నుంచి కదా అన్న.. కిరణ్‌అబ్బవరం వీడియో వైరల్

Meter | ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు టాలీవుడ్ యువ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram). ఈ సారి మాత్రం పక్కా కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ మీటర్‌ (Meter)తో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నాడు.

Meter | SR కళ్యాణ మండపం సినిమాతో ఎంట్రీలోనే మంచి బ్రేక్‌ అందుకున్నాడు టాలీవుడ్ యువ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram). ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు కిరణ్‌ అబ్బవరం. ఇప్పటివరకు సాలిడ్‌ అండ్ కూల్‌ సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ఈ సారి మాత్రం పక్కా కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ మీటర్‌ (Meter)తో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నాడు. మీటర్‌ ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో కిరణ్ అబ్బవరం టీం ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. కిరణ్ అబ్బవరం అమీర్‌ పేట్‌ వెళ్లేందుకు ఓ ఆటోలో ఎక్కాడు. అందరూ ఏసీల కోసం కార్లు, బస్సుల్లో వెళ్తుంటే.. మీరేంటన్నా ఆటోలో వస్తున్నారు..అని ఆటో డ్రైవర్‌ అడుగుతుంటే.. మొదలయ్యిందే ఆటో నుంచి కదన్నా అంటున్నాడు కిరణ్ అబ్బవరం. మొదలైంది షార్ట్‌ఫిలిమ్స్‌తో అయినా ఇప్పుడు నీ సినిమాలు వందేభారత్ రైలులా దూసుకెళ్తున్నాయిగా అంటున్నాడు ఆటోడ్రైవర్‌. మీటర్ టీజర్‌, పాటలు, ట్రైలర్‌ ఎలా ఉందో ఆటోడ్రైవర్‌ను తెలుసుకుంటూ.. కిరణ్‌ అబ్బవరం చేస్తున్న ప్రమోషన్స్ సరికొత్తగా సాగుతున్నాయి. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

మీటర్‌ చిత్రంలో కోలీవుడ్ భామ అతుల్య రవి (Athulyaa Ravi) ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రమేశ్‌ కడూరి ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌కు పరిచయమవుతున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌ టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. సాయి కార్తీక్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తుండగా..ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

