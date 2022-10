October 16, 2022 / 08:34 PM IST

మహానటి చిత్రంతో సూపర్‌ స్టార్‌డమ్‌ సంపాదించుకుంది కీర్తిసురేశ్‌. ఈ బ్యూటీ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి దసరా (Dasara). శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నాని(Nani) హీరోగా నటిస్తున్నాడు. కాగా ఇప్పటికే విడుదలైన ధూమ్‌ ధామ్‌ దోస్తాన్‌ సాంగ్‌ నెట్టింటిని షేక్‌ చేస్తోంది. ఈ పాటకు కీర్తిసురేశ్‌ కూడా ఇరగదీసే డ్యాన్స్‌ చేయగా..వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ కూడా అవుతోంది.

కాగా మేకర్స్‌ రేపు దసరా నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ను అందించబోతున్నారు. హీరోయిన్‌ కీర్తిసురేశ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్‌ చేయబోతున్నారు. బంగారు బొమ్మ దొరికెనమ్మో ఈ వాడలోన..అనే క్యాప్షన్‌తో ఫస్ట్‌ లుక్‌ రేపు ఉదయం 11:11గంటలకు లాంఛ్‌ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. పక్కా పల్లెటూరి యువతిగా డీగ్లామరైజ్‌డ్‌ లుక్‌లో కీర్తిసురేశ్‌ పోస్టర్‌ ఉండబోతుందని మేకర్స్‌ షేర్‌ చేసిన వీడియో ద్వారా తెలిసిపోతుంది.

ద‌స‌రా చిత్రంలో జ‌రీనా వ‌హ‌బ్, సాయికుమార్, స‌ముద్ర‌ఖ‌ని కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. మాస్ ఎంట‌ర్ టైనర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. 2023 మార్చి 30న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కాబోతుంది. ద‌స‌రా చిత్రానికి సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నాడు.

కీర్తిసురేశ్‌ అప్‌డేట్‌.. వీడియో

Bangaari bomma dorikenammo.. ee vaadalonaa ❤️

The first look of @KeerthyOfficial from #Dasara to be unveiled tomorrow at 11:11am ❤️‍🔥

Natural Star @NameisNani @odela_srikanth @Music_Santhosh @saregamasouth pic.twitter.com/Lop8AXol5O

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) October 16, 2022