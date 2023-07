Actress Kasthuri | అమ్మాయిలూ బాగా తాగండి అంటూ.. మరో వివాదంలో చిక్కుకున్న నటి కస్తూరి

July 15, 2023 / 03:11 PM IST

Actress Kasthuri | ప్రముఖ నటి కస్తూరి (Actress Kasthuri) తరచూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంటుంది. ఇప్పటికే నయనతార సరోగసి విధానం, ఏ ఆర్ రెహమాన్ భార్య సైరా భానుకు తమిళ్ సరిగా రాకపోవడంపై, ఆదిపురుష్ చిత్రంలోని ప్రభాస్ పాత్రపై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసి విమర్శల పాలైన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మరో వివాదంలో చిక్కుకుంది.

ఇద్దరు అమ్మాయిలకు సంబంధించిన పర్సన్ వీడియో షేర్ చేసింది. ఇద్దరు అమ్మాయిలు మద్యం దుకాణానికి వెళ్లిన వీడియో ట్విట్టర్ లో షేర్ చేస్తూ.. ‘బాగా తాగండి అమ్మాయిలూ’ అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ‘ఇది అమ్మాయిల వ్యక్తిగత విషయం. దీన్ని ఎందుకు షేర్ చేశారు’ అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

మరోవైపు ప్రముఖ గాయని, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ చిన్మయి కూడా స్పందించారు. ‘నిజం చెప్పాలంటే, ఇలాంటి వీడియో షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు’ అని పేర్కొంది. నెటిజన్లు కూడా చిన్మయికి మద్దతుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ‘మీ పోస్ట్ చాలా మందిని తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉంది’ అంటూ కస్తూరిపై మండిపడుతున్నారు. ‘అసలు మీరు అమ్మాయిలను డ్రగ్స్ తీసుకోమని ప్రోత్సహిస్తున్నారా..? లేక వ్యతిరేకిస్తున్నారా..?’ అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

தண்ணியடி, பெண்ணே தண்ணியடி !

எட்டு மறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண்

இளைப்பில்லை காணென்று தண்ணியடி.

WhatsApp fwd of the day. As received.

Super. அப்ப பெண்கள் உரிமை தொகை சிந்தாம சிதறாம திரும்பிடும் 🫤#dravidamodel pic.twitter.com/7SA889fwpp

— Kasturi (@KasthuriShankar) July 13, 2023