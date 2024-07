July 1, 2024 / 09:22 PM IST

Atlee | కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (Atlee) కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన వార్త కొన్ని రోజులుగా ఇండస్ట్రీ హాట్‌ టాపిక్‌గా మారిందని తెలిసిందే. ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan)‌, తమిళ సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్‌ కాంబోలో భారీ మల్టీ స్టారర్‌ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా మరో క్రేజీ వార్త తెరపైకి వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో ఉలగనాయగన్‌ కమల్ హాసన్‌ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడట. తాజా టాక్‌ ప్రకారం సల్మాన్‌ ఖాన్‌ హీరోగా కనిపించనుండగా.. కమల్ హాసన్‌ కీ రోల్‌ చేయనున్నట్టు జోరుగా టాక్‌ నడుస్తోంది.

నేను మీతో కలిసి పని చేయాలనుకుంటున్నా సార్.. ఏదో ఒక రోజు చేస్తా. స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసిన మీ దగ్గరకు వస్తా కమల్ హాసన్‌ సార్.. అంటూ ఇండియన్ 2 ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో తన మనసులో మాట బయటపెట్టాడు అట్లీ. అలా చెప్పాడో లేదో ఇలా కమల్ హాసన్‌ను తన సినిమా కోసం లైన్‌లో పెట్టాశాడంటే అప్పుడే చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు సినీ జనాలు. మరి దీనిపై ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన వస్తుందేమో చూడాలి. పాపులర్ ప్రొడక్షన్‌ హౌస్‌ సన్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించనుంది.

చైనా మార్కెట్‌తో సంబంధం లేకుండా ఈ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ రూ.1500 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టడం పక్కా అంటూ ఇప్పటికే మూవీ లవర్స్‌ అంచనాలు వేసుకుంటూ.. నెట్టింట ఛాలెంజ్‌ చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఇందులో తలైవా, కమల్ హాసన్‌ ఇద్దరూ ఉండబోతున్నారా..? అనే దానిపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుందేమో చూడాలి. ఇదే నిజమైతే భారత సినీ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్‌ మల్టీస్టారర్‌గా నిలవనుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని చెప్పొచ్చు. మరి ఈ సినిమాపై సన్‌ పిక్చర్స్‌ ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ ఇస్తుందో చూడాలి.

July 1, 2024