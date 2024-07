Thalapathy 69 Heroine Finalised Details Are Here

Thalapathy 69 | విజయ్‌ దళపతి 69 హీరోయిన్‌ ఫైనల్.. డైరెక్టర్‌పై క్లారిటీ..!

Thalapathy 69 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) ఇప్పటికే వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న The GREATEST OF ALL TIME షూటింగ్ దశలో ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత దళపతి 69 (Thalapathy 69) మూవీకి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది.

July 1, 2024 / 03:40 PM IST

Thalapathy 69 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) కాంపౌండ్ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు రాబోతున్నాయని తెలిసిందే. ఇప్పటికే వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న The GREATEST OF ALL TIME షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా మరోవైపు దళపతి 69 (Thalapathy 69)ను కూడా లైన్‌లో పెట్టాడు విజయ్‌. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది.

హెచ్ వినోథ్‌ డైరెక్షన్‌లో ఈ సినిమా రాబోతుండగా.. చెన్నై సుందరి సమంత ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌ అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందించబోతున్నాడు. అంతేకాదు పాపులర్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించనుంది. విజయ్‌ ఈ సినిమా తర్వాత పొలిటికల్‌ కెరీర్‌పై ఫోకస్‌ పెట్టబోతున్నట్టు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో దళపతి కెరీర్‌లో ల్యాండ్‌ మార్క్‌ సినిమాగా నిలిచేపోయేలా గ్రాండ్‌గా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు కోలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. చాలా కాలానికి అధికారికంగా వార్త రావడంతో ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు అభిమానులు, ఫాలోవర్లు.

ఈ మూవీని మొదట కార్తీక్ సుబ్బరాజు డైరెక్ట్‌ చేస్తాడంటూ వార్తలు రాగా.. తాజా అప్‌డేట్‌తో డైరెక్టర్‌ ఎవరనే దానిపై నెలకొన్న సస్పెన్స్‌కు పుల్ స్టాప్ పడింది. ఇక విజయ్‌ పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో నటిస్తోన్న The GOATలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, లైలా, యోగిబాబు మిక్ మోహన్‌, జయరాం, కిచ్చా సుదీప్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

