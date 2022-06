June 13, 2022 / 04:49 PM IST

యూనివర్స‌ల్ హీరో క‌మ‌ల్ హాస‌న్ (Kamal Haasan ) రీసెంట్‌గా విక్ర‌మ్ (Vikram)సినిమాతో బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ హిట్ కొట్టార‌ని ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. లోకేశ్ క‌న‌గ‌రాజ్ డైరెక్ష‌న్‌లో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాపీస్ ను షేక్ చేస్తూ..నిర్మాత‌ల‌కు కాసుల పంట పండిస్తోంది. హైద‌రాబాద్‌లో స‌క్సెస్ మీట్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది విక్ర‌మ్ టీం. కాగా ఈ సంద‌ర్బంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi ) త‌న స్నేహితుడు క‌మ‌ల్‌హాస‌న్ ఇంటికి ఆహ్వానించి..స‌త్క‌రించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) కూడా పాల్గొన్నాడు.

ఈ సంద‌ర్భంగా క‌మ‌ల్-చిరుకు సంబంధించిన త్రోబ్యాక్ స్టిల్ ఒక‌టి ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్‌చేస్తోంది. అది 1986లో క‌మ‌ల్ హాస‌న్ అవార్డు అందుకుంటున్న స‌మ‌యం. బాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ యాక్ట‌ర్ రాజ్ క‌పూర్ చేతుల మీదుగా స్వాతిముత్యం (Swathimutyam) చిత్రానికి అవార్డు అందుకుంటున్న స‌మ‌యంలో తీసిన ఫొటో ఇది. చిరు కూడా ఈ అవార్డు ప్ర‌దాన కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నాడు. ఈ అరుదైన స‌న్నివేశం జ‌రిగి 36 ఏండ్లవుతుంది.

మ‌ళ్లీ ఇన్ని సంవ‌త్స‌రాల‌కు చిరు-క‌మ‌ల్‌హాస‌న్‌ల స‌త్కార కార్య‌క్రమంతో ఒకే ఫ్రేమ్‌లో క‌నిపించ‌డంతో అభిమానులు, మూవీ ల‌వ‌ర్స్ సంతోషంలో మునిగిపోతున్నారు. ఇపుడీ ఫొటో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. మ‌రోవైపు క‌మ‌ల్‌హాస‌న్‌కు చిరు ఇంట్లో జ‌రిగిన స‌త్కారానికి సంబంధించిన స్టిల్స్ ఇప్ప‌టికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

Absolute joy,celebrating & honouring my dearest old friend @ikamalhaasan for the spectacular success of #Vikram along with my dearest Sallu Bhai @BeingSalmanKhan @Dir_Lokesh & team at my home last night.What an intense & thrilling film it is!!Kudos My friend!! More Power to you! pic.twitter.com/0ovPFK20r4

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 12, 2022