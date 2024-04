April 25, 2024 / 06:16 PM IST

Bismah Maroof : పాకిస్థాన్ మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు మాజీ కెప్టెన్ బిస్మాహ్ మ‌రూఫ్(Bismah Maroof) ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లికింది. సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఎన్నో మైలురాళ్ల‌ను అధిగ‌మించిన ఆమె గురువారం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి వైదొలుగుతున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించింది. గాయాలు వేధిస్తున్నా స‌రే .. ఆట‌పై మ‌క్కువ‌తో 8 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(World Cup)లు ఆడిన మ‌రూఫ్ సెంచ‌రీ క‌ల నెర‌వేర‌కుండానే వీడ్కోలు ప‌లికింది. మ‌రూఫ్ సంచ‌ల‌న నిర్ణ‌యంతో పాక్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌ను షాక్‌కు గురి చేసింది.

‘నాకెంతో ఇష్ట‌మైన ఆటకు వీడ్కోలు ప‌ల‌కాల‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నా. ఇన్నేండ్ల నా ప్ర‌యాణం చాలా గొప్ప‌గా సాగింది. ఎన్నో స‌వాళ్లు, చిరస్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాలు, మ‌ర్చిపోలేని జ్ఞాప‌కాలు.. చాలా చ‌విచూశాను. ఈ సంద‌ర్భంగా నాకు మ‌ద్ద‌తుగా నిలిచిన‌ కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(PCB)కు ప్ర‌త్యేక‌ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు. నా కోసం పేరెంట‌ల్ పాల‌సీ తీసుకొచ్చి.. నేను మ‌ళ్లీ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వ‌హించే అవ‌కాశం క‌ల్పించినందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు, ఈ సుదీర్ఘ జ‌ర్నీలో అన్నివేళ‌లా స‌పోర్ట్ చేసిన జ‌ట్టు స‌భ్యులు, స‌హాయ‌క సిబ్బంది, అభిమాన‌ల‌కు కృత‌జ్ఞ‌తలు’ అని మ‌రూఫ్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

