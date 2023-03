Jr NTR | అమెరికా పయనమైన తారక్‌.. పిక్స్‌ వైరల్‌..!

March 6, 2023 / 11:32 AM IST

Jr NTR | టాలీవుడ్‌ (Tollywood) దర్శకధీరుడు రాజమౌళి (Rajamouli) తెరకెక్కించిన ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా (World wide) సత్తాచాటుతోంది. గతేడాది విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఎన్నో అంతర్జాతీయ అవార్డులను కొల్లగొట్టి తెలుగు చిత్ర ఖ్యాతిని మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌, క్రిటిక్‌ ఛాయిస్‌ సహా పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకున్న విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ‘ఆస్కార్‌’ (Oscar) అవార్డు బరిలో నిలిచింది. ఈ చిత్రంలోని ‘నాటు నాటు’ పాట ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో ఫైనల్ నామినేషన్స్‌లో ఉంది.

ఈనెల 13 అమెరికాలో 95వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుక జరగనుంది. ఈ వేడుకల కోసం అంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ ఈవెంట్‌ కోసం రామ్ చరణ్ (Ramcharan), రాజమౌళి (Rajamouli), కీరవాణి (Keeravani) తదితరులు అక్కడికి చేరుకోగా తాజాగా యంగ్‌టైగర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) అమెరికా పయనమయ్యారు. సోమవారం ఉదయం శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో తారక్‌ కనిపించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇటీవల సోదరుడి అకాల మరణం కారణంగా అమెరికాలో జరిగిన పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేకపోయిన తారక్‌.. తాజాగా అమెరికా పయనమవడంతో ఫాన్స్‌ తెగ ఖుషీ అవుతున్నారు.

Man of Masses #NTR off to the USA, for attending Oscar Awards. @tarak9999 #NTRGoesGlobal #ManOfMassesNTR #RRR pic.twitter.com/tvwCbjXOG1

— Sreedhar Sri (@SreedharSri4u) March 6, 2023