VishwakSen | తెలుగు రాష్ట్రాలకు వరద సాయం ప్రకటించిన హీరో విశ్వక్‌ సేన్‌

September 3, 2024 / 11:02 AM IST

VishwakSen | రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను (two Telugu states) భారీ వర్షాలు ముంచెత్తిన విషయం తెలిసిందే. గత నాలుగు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లో వరదలు సంభవించాయి. దీంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. ముఖ్యంగా ఏపీలోని విజయవాడ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖమ్మం జిల్లాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. ఈ వరదలకు అనేక మంది ప్రజలు ఇళ్లను కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డారు. ప్రభుత్వం అందించే సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు పలువురు సినీ తారలు, రాజకీయ నాయకులు ముందుకొస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆర్థిక సాయం ప్రకటిస్తున్నారు.

In these devastating times of calamity, I am pledging a donation of ₹5 lakhs to the Andhra Pradesh CM Relief Fund to support the flood relief efforts in the state. This contribution is a small step towards alleviating the suffering of those affected by the floods.…

— VishwakSen (@VishwakSenActor) September 3, 2024