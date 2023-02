February 21, 2023 / 05:08 PM IST

ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్‌ అవార్డుల (Oscars event) ప్రదానోత్సవం మార్చి 12న యూఎస్‌లో గ్రాండ్‌గా జరుగనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో రాంచరణ్‌ (Ram Charan) యూఎస్‌కు వెళ్లాడు. అయితే ఈవెంట్ జరిగేందుకు ఇంకా 20 రోజుల సమయం ఉంది. మరి రాంచరణ్‌ ఇన్ని రోజుల ముందు యూఎస్‌కు వెళ్లేందుకు కారణమేంటై ఉంటుందా..? అంటూ అంతా తెగ చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు.

ఇంతకీ అసలు విషయమేంటంటే యూఎస్‌లోని The Beverly Wilshire హోటల్‌లో ఫిబ్రవరి 24 నుంచి జరుగునున్న ఆరవ వార్షిక హెచ్‌సీఏ ఫిల్మ్‌ అవార్డ్సు్ లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లాడు రాంచరణ్‌. ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ హెచ్‌సీఏ ఫిల్మ్‌ అవార్డ్స్‌-2023 ఫైనల్‌ నామినేషన్స్‌ లో ఉత్తమ యాక్షన్‌ సినిమా, ఉత్తమ అంతర్జాతీయ చిత్రం, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ చిత్రం విభాగాల్లో చోటు సంపాదించుకోవడం విశేషం.

రాంచరణ్‌ హెచ్‌సీఏ ఫిల్మ్‌ అవార్డ్స్‌-2023కు వన్‌ ఆఫ్‌ ది ప్రెజెంటర్‌గా వ్యవహరించనున్నాడు. రాంచరణ్‌కు హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఫిల్మ్‌ అవార్డ్సు్ కు ప్రజెంటర్‌గా వ్యవహరించే అవకాశం రావడం అత్యంత అరుదైన గౌరవమనే చెప్పాలి. రాంచరణ్‌ మార్చి 12న జరుగబోయే ఆస్కార్ ఈవెంట్‌ మొదలయ్యే వరకు యూఎస్‌లోనే ఉంటాడా..? లేదంటే ఇండియాకు తిరిగొచ్చి వెళ్తాడా..? అనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

ఎయిర్‌పోర్టులో రాంచరణ్‌..

After the immense love for the #GoldenGlobes from the USA, our Man of the Masses 'Mega Powerstar' @AlwaysRamCharan sets off to the next stop on the #RRR course – The #Oscars2023 ✨️

Wishing the team and country the best!🤩🔥#NaatuNaatuForOscars pic.twitter.com/ZBkZGdFgIw

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) February 21, 2023