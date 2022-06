June 1, 2022 / 03:11 PM IST

పాపుల‌ర్ సింగ‌ర్ కేకే (కృష్ణ‌కుమార్ కున్న‌త్) (Singer KK) హ‌ఠాన్మ‌ర‌ణంతో యావ‌త్ సినీ, సంగీత ప్ర‌పంచం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్య‌క్తం చేస్తోంది. 53 ఏండ్ల కేకే కోల్‌క‌తాలో మంగ‌ళ‌వారం రాత్రి మ్యూజిక్ కాన్స‌ర్ట్‌లో పాల్గొన్న అనంత‌రం హోట‌ల్ గదిలో కుప్ప‌కూలిపోవ‌డంతో వెంట‌నే ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించ‌గా.. తుదిశ్వాస విడిచిన‌ట్టు సీఎంఆర్ఐ డాక్ట‌ర్లు పేర్కొన్నారు. కాగా కేకే ఆక‌స్మిక మృతి ప‌ట్ల టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) తీవ్ర విచారం వ్య‌క్తం చేశారు.

ఈ మేర‌కు చిరంజీవి ట్వీట్ చేశారు. చిరు కెరీర్‌లో బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ హిట్‌గా నిలిచిన ‘ఇంద్ర’ చిత్రంలోని ఆల్ టైమ్ ఫేవ‌రేట్ సాంగ్ ‘దాయి దాయి దామ్మా’ పాట (Dayi Dayi Damma song)ను కేకే పాడారు. ఈ సాంగ్ చిరు కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్ సాంగ్‌గా నిలిచిపోయింది. ఇదే విష‌యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సంతాప సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు చిరు.

‘కేకే ఆక‌స్మిక మృతి వార్త తెలియ‌గానే హృద‌యం ముక్క‌లైంది. చాలా తొంద‌రగా వెళ్లిపోయారు. అద్భుత‌మైన గాయ‌కుడు. గొప్ప వ్య‌క్తి. ఇంద్ర సినిమాలో నా కోసం దాయి దాయి దామ్మ పాట పాడారు. కేకే కుటుంబ‌స‌భ్యులు, స్నేహితులు, స‌న్నిహితుల‌కు ప్ర‌గాఢ సంతాపం ప్ర‌క‌టిస్తున్నా. ఆయ‌న ఆత్మ‌కు శాంతి చేకూరాల‌ని కోరుకుంటున్నాన‌ని’ ట్వీట్ చేశారు.

కేకే తెలుగులో ఖుషీ, బాలు, జ‌ల్సా, ఇంద్ర‌, ఘ‌ర్ష‌ణ‌, నేనున్నారు,సంతోషం, గుడుంబా శంక‌ర్‌, సైనికుడు చిత్రాల్లో ఆల్ టైమ్ సూప‌ర్ హిట్ పాట‌లు పాడారు.

Heartbroken at the shocking demise of KK. Gone too soon! A fabulous singer and a great soul.He sang ‘Daayi Daayi Daama’ from ‘Indra’ for me. My heartfelt condolences to his family & near and dear ones. May his soul rest in peace! #RIPKK

