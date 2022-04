April 10, 2022 / 12:34 PM IST

Hari Hara veera mallu | ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను ఓకే చేస్తూ షూటింగ్‌ల‌లో తీరిక లేకుండా గ‌డుపుతున్నాడు. ఇటీవ‌లే ఈయ‌న న‌టించిన ‘భీమ్లానాయ‌క్’ విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఈ క్ర‌మంలో త‌రువాత సినిమాల‌పై ఈయ‌న పూర్తి దృష్టి పెట్టాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న నాలుగు సినిమాల‌ను లైన్లో పెట్టాడు. వీటిలో ‘హ‌రిహ‌ర వీర మ‌ల్లు ఒక‌టి’. క్రిష్ జాగ‌ర్ల‌మూడీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. శ్రీరామ న‌వ‌మీ సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ ఈ చిత్రం నుంచి పోస్ట‌ర్‌ను తాజాగా విడుద‌ల చేశారు.

తాజాగా విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్‌లో ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ఇంటెన్స్ లుక్‌తో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాడు. గతేడాది షూటింగ్ ప్రారంభించిన ఈ చిత్రం క‌రోనా కార‌ణంగా ఆల‌స్య‌మ‌వుతూ వ‌చ్చింది. పీరియాడిక్ యాక్ష‌న్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మెగా సూర్య ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఏఎమ్ ర‌త్నం, ద‌యాక‌ర్ రావు నిర్మిస్తున్నారు. ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌కు జోడిగా నిధి అగ‌ర్వాల్, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రిలు క‌థానాయిక‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఎమ్‌.ఎమ్ కీర‌వాణి స్వ‌రాల‌ను స‌మ‌కూరుస్తున్నాడు.

Let’s celebrate the symbol of chivalry & virtue on this auspicious day of #SriRamaNavami by adherence to truth and Dharma 🏹 – Team #HariHaraVeeraMallu @PawanKalyan @DirKrish @AgerwalNidhhi @mmkeeravaani @AMRathnamOfl @ADayakarRao2 @gnanashekarvs @saimadhav_burra #ThotaTharani pic.twitter.com/8jV4BvzGJm

— Mega Surya Production (@MegaSuryaProd) April 10, 2022