August 30, 2022 / 07:40 PM IST

నిఖిల్ సిద్దార్థ్, అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ న‌టించిన‌ మిస్ట‌రీ థ్రిల్ల‌ర్‌ కార్తికేయ‌ 2 (Karthikeya 2) విడుద‌లైన రోజు నుంచి ఏదో ఒక న్యూస్‌తో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండ‌స్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఫ‌స్ట్ లుక్‌, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్ ఇలా ప్ర‌తీ ఒక్క‌టి సినిమాపై అంచ‌నాలు పెంచేశాయి. ఇక థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌లైన త‌ర్వాత‌ ప్రేక్ష‌కుల‌ను, ప్ర‌ముఖుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటూ..బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద త‌న మేనియా ఏంటో చూపిస్తోంది.

చందూ మొండేటి (Chandoo Mondeti) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ఈ మూవీ ఆగ‌స్టు 13 నుంచి క‌లెక్ష‌న్ల వేట‌లో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమాపై ఇప్ప‌టికే బిగ్ బీ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. తాజాగా గుజ‌రాత్ సీఎం భూపేంద్ర భాయ్ ప‌టేల్ (CM Bhupendrabhai Patel) ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లు కురిపించారు. స్క్రీన్‌పై కృష్ణ‌త‌త్వం ఆవ‌శ్య‌క‌తను చూపించేందుకు చిత్ర‌బృందం చేసిన కృషిని ఆయ‌న‌ అభినందించారు. ఈ సినిమాలో ఎక్కువ భాగం గుజ‌రాత్‌లోనే చిత్రీక‌రించారు.

కాగా కార్తికేయ‌ 2 ఇపుడు దేశం మొత్తం ప్రేక్ష‌కుల నీరాజ‌నాలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్‌, టీజీ విశ్వ‌ప్ర‌సాద్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆదిత్య‌మీన‌న్‌, అనుప‌మ్ ఖేర్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

Honourable CM of Gujarat Bhupendrabhai Patel met and Appreciated team #Karthikeya2 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Absolute Honour to have this moment… #Karthikeya2Hindi 🔥🔥🙏🏽🙏🏽 @Bhupendrapbjp @AbhishekOfficl @vishwaprasadtg @anupamahere @AnupamPKher @chandoomondeti pic.twitter.com/atb91FBffL

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) August 29, 2022