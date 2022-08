August 30, 2022 / 04:21 PM IST

సినిమా సినిమాకు యంగ్ లుక్‌లో క‌నిపించే యాక్ట‌ర్ ఎవ‌రంటే ఒక్క క్ష‌ణం ఆలోచించ‌కుండా చెప్పే పేరు మ‌హేశ్ బాబు (Mahesh Babu). ఈ స్టార్ హీరోను సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై ఎప్ప‌టిక‌పుడు ఫ్రెష్ లుక్‌లో చూస్తూ ఆశ్చ‌ర్య‌పోతుంటారు అభిమానులు. ప్ర‌స్తుతం త్రివిక్ర‌మ్ సినిమాను మొద‌లు పెట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఇటీవ‌లే డ్యాన్స్ ఇండియా డ్యాన్స్ ఎపిసోడ్ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేశాడు మ‌హేశ్‌.

కాగా తాజాగా ఏస్ ఫొటోగ్రాఫ‌ర్ ర‌వి కే చంద్ర‌న్ సోష‌ల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ లో మ‌హేశ్‌తో క‌లిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉన్న యాడ్ కోసం మ‌హేశ్ ఈ లుక్‌తో క‌నిపిస్తున్నాడ‌ని తెలియ‌జేశాడు. లేటెస్ట్ అప్‌డేట్ ప్ర‌కారం మ‌హేశ్ బాబు ఫౌండేష‌న్ కోసం ఈ యాడ్ షూట్ చేస్తున్నార‌ని టాక్‌. ప్ర‌స్తుతం ఈ లుక్ సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఎస్ఎస్ఎంబీ 28 సినిమా షూటింగ్ సెప్టెంబ‌ర్ రెండో వారంలో ప్రారంభం కానుంది. పూజాహెగ్డే ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. మ‌హేశ్ ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వెకేష‌న్ టూర్‌కు సంబంధించిన స్టిల్ షేర్ చేస్తూనే..మ‌రోవైపు కొత్త ట్రెండీ లుక్‌ను షేర్ చేస్తూ అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతుంటాడు.

Shot a tv commercial Directed by #Trivikram sir with the incredibly charming @urstrulyMahesh sir after a long time for #MaheshBabuFoundation Pure Little Heart Foundation to support economically-challenged children with congenital heart diseases ❤️ Great initiative pic.twitter.com/fM6j3io0bH

— ravi k. chandran (@dop007) August 30, 2022