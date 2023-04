Mrunal Thakur | సీతారామం-2 కోసం ఎదురుచూస్తున్నా : మృణాల్‌

April 10, 2023 / 04:12 PM IST

Mrunal Thakur | గతేడాది బ్లాక్‌బస్టర్‌ చిత్రాల్లో ‘సీతారామం’ (Sita Ramam) ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan ) హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం 2022 ఆగస్టు 5న విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది. హను రాఘవపూడి (Hanu Raghavapudi ) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మరాఠీ భామ మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ (Mrunal Thakur) ‘సీత’ పాత్రలో అందరినీ మెప్పించింది. అందమైన ప్రేమ కావ్యంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో రష్మిక, సుమంత్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక ఈ సినిమాకు సాధారణ ప్రేక్షుకులే కాదు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఫిదా అయ్యారు. ప్రతి ఒక్కరి మనసుని తాకిన ఈ ప్రేమ కావ్యం సీక్వెల్‌ కోసం సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీతారామం సీక్వెల్‌ (Sita Ramam 2) పై మృణాల్‌ తాజాగా ఇంట్రెస్టింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేసింది.

తాను నటించిన బాలీవుడ్‌ చిత్రం గుమ్రా విడుదలైన సందర్భంగా మృణాల్‌ సోషల్‌ మీడియాలో అభిమానులతో చిట్‌చాట్‌ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్‌తో సరదాగా కాసేపు ముచ్చటించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు షేర్‌ చేసింది. చిట్‌చాట్‌లో భాగంగా ఓ అభిమాని ‘సీతారామం 2’ (Sita Ramam 2) ఉంటుందా అని మృణాల్‌ను ప్రశ్నించాడు. దీనికి నటి స్పందిస్తూ.. ‘‘సీతారామం’ నిజంగా అద్భుతమైన చిత్రం. ఈ సినిమా సీక్వెల్‌ గురించి నాకు ఇంత వరకు తెలియదు. సీక్వెల్‌ కోసం నేనూ ఎదురుచూస్తున్నా’ అని సమాధానం ఇచ్చింది. మృణాల్‌ కామెంట్స్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

