April 10, 2023 / 03:53 PM IST

Kamal Haasan | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో ఒకరు కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan). ఉలగనాయగన్‌ ప్రస్తుతం ఇండియన్‌ 2 (Indian 2)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. శంకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఇండియన్ 2 షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఇటీవలే తైవాన్‌ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మరో అప్‌డేట్‌ను వీడియో రూపంలో అందించాడు కమల్ హాసన్‌.

తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం సౌతాఫ్రికా షెడ్యూల్‌లో శంకర్‌ టీం బిజీగా ఉంది. సౌతాఫ్రికాలో 12 రోజులపాటు ఇంటెన్స్ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ను ప్లాన్ చేసింది శంకర్‌(Shankar) టీం. దీని కోసం కమల్ హాసన్ ప్రస్తుతం జోహాన్నెస్ బర్గ్‌లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. అయితే షూటింగ్‌ మొదలయ్యే కంటే ముందు రిలాక్సేషన్‌ మూడ్‌లోకి వెళ్లిపోయాడు కమల్‌హాసన్‌. విశ్రాంతి టైంలో కమల్ హాసన్‌ కొద్ది సేపు తనలోని మ్యూజిషియన్‌ను నిద్రలేపాడు. కమల్ క్రిస్టల్‌ బౌల్‌ను వాయిస్తున్న వీడియోను అరుణ్ విజయ్‌ షేర్ చేస్తూ.. ఉలగనాయగన్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజింగ్‌ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఇండియన్‌ 2లో కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ (Kajal Agarwal) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని ఇత‌ర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ ఇండియన్‌ 2 చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. కమల్ హాసన్‌ మరోవైపు మణిరత్నం దర్శకత్వంలో 234వ ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే.

#Aandavar @ikamalhaasan at Johannesburg, South Africa for an important shoot schedule of #Indian2 🔥

My Man #Ulaganayagan living his life to the fullest ❤️ #KamalHaasan #KH234 #Vikram @RKFI @turmericmediaTM @magizhmandram @TeamKHFansClub pic.twitter.com/kcot39yYNO

— KP ™ (@kamalmaniac) April 10, 2023