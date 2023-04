Samantha | మనమిద్దరం కలిసి ఎప్పుడు సినిమా చేస్తాం అంటూ మృణాల్‌ ప్రశ్న.. సామ్‌ రిప్లై ఏంటో తెలుసా.!

April 10, 2023 / 02:08 PM IST

Samantha Ruth Prabhu | అగ్రకథానాయిక సమంత (Samantha) టైటిల్‌ రోల్‌ని పోషిస్తున్న చిత్రం ‘శాకుంతలం’ (Shaakunatalam). గుణశేఖర్‌ దర్శకుడు. మహాకవి కాళిదాసు రచించిన ‘అభిజ్ఞాన శాకుంతలం’ నాటకం ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఏప్రిల్‌ 14న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. ప్రస్తుతం సామ్‌ చిత్ర ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా గడుపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్విట్టర్‌ వేదికగా సమంత తన అభిమానులతో సరదాగా ముచ్చటించింది. అభిమానులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు తనదైన స్టైల్లో సమాధానాలిచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ‘సీతారామం’ బ్యూటీ మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ (Mrunal Thakur) కూడా సమంతను ఓ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేసింది.

‘శాకుంతలం చూడటానికి వేచి ఉండలేను..! మీరు చాలా స్ఫూర్తిదాకయంగా ఉన్నారు సామ్‌. మనమిద్దరం కలిసి ఎప్పుడు సినిమా చేస్తున్నామన్నదే నా ప్రశ్న..?’ అంటూ ప్రశ్నించింది. దీనికి సామ్‌ స్పందిస్తూ.. ‘గుమ్రా చిత్రానికి గానూ అందమైన మృణాల్‌కు శుభాకాంక్షలు. ఈ ఐడియా నాకు నచ్చింది. మనిద్దరం కలిసి ఓ సినిమా చేద్దాం’ అంటూ సమాధానమిచ్చింది. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణకు సంబంధించిన ట్వీట్స్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ‘మీరిద్దరూ కలిసి సినిమా చేస్తే చూడాలని ఉంది’, ‘మృణాల్‌ ఐడియా సూపర్‌’ అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

కాగా, గత కొంతకాలంగా మయోసైటిస్‌తో బాధపడుతున్న సమంత‌.. ఇప్పుడిప్పుడే ఆ డిసీజ్‌ నుంచి కోలుకుంటోంది. అనారోగ్యం కారణంగా ‘యశోద’ తర్వాత కాస్త బ్రేక్‌ తీసుకున్న సామ్‌.. మళ్లీ ఫామ్‌లోకి వచ్చింది. తన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టింది. ఇప్పటికే ఒప్పుకున్న సినిమాలను పూర్తి చేసే పనిలో పడింది.

సమంత.. ‘శాకుంతలం’తోపాటు విజయ్‌ దేవరకొండ సరసన ‘ఖుషీ’ (Kushi) చిత్రంలోనూ నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. బాలీవుడ్‌లో ‘సిటాడెల్‌’ (Citadel) అనే వెబ్‌ సిరీస్‌లోనూ నటిస్తోంది సమంత. అమెరికన్‌ యాక్షన్‌ టీవీ సిరీస్‌కు హిందీ రీమేక్‌గా ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ను రాజ్‌ డీకే తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Congratulations on #Gumraah beautiful @mrunal0801 🤍

Let’s do it.. 💪🏼 love the idea!! https://t.co/rqQqSbXWER

— Samantha (@Samanthaprabhu2) April 9, 2023