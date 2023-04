Twitter | ‘W’ అక్షరాన్ని తొలగించలేదు.. రంగు వేశాం : ఎలాన్‌ మస్క్‌

April 10, 2023 / 12:29 PM IST

Twitter | ప్రముఖ మైక్రోబ్లాగింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ (microblogging platform) ట్విట్టర్‌ (Twitter)ను హస్తగతం చేసుకున్న తర్వాత ఆ కంపెనీ సీఈవో ఎలాన్‌ మస్క్‌ (Elon Musk) పలు సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ట్విట్టర్‌ (Twitter) బ్లూబర్డ్‌ లోగో (Blue Bird Logo)ను మార్చిన మస్క్‌.. ఆ స్థానంలో క్రిప్టో కరెన్సీ (Crypto Currency) అయిన ‘డోజీ కాయిన్‌’ (Dogecoin)కు సంబంధించిన ‘డోజీ’ మీమ్‌ ( Doge Meme )ను ట్విట్టర్‌ లోగోగా మార్చి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఈ పరిణామంతో మస్క్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో మూడు రోజుల అనంతరం ‘డోజీ మీమ్‌’ను తొలగించి ఆ స్థానంలోకి మళ్లీ పిట్టనే తెచ్చి కూర్చోబెట్టారు.

ఇప్పుడు ట్విట్టర్‌ పేరులోని ‘W’ అక్షరం కనిపించకుండా పోవడంతో మళ్లీ మస్క్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో (San Francisco)లోని ట్విట్టర్‌ ప్రధాన కార్యాయలం (Company Headquarters) వెలుపల సైన్‌బోర్డుపై ఉన్న Twitter పేరులోని ‘W’ అక్షరాన్ని కవర్ చేసి ఉన్న ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు మస్క్‌ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారని, ఇకపై ట్విట్టర్‌ను టిట్టర్ అని పలకాల్సి ఉంటుందని చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టారు.

మరికొందరైతే ట్విట్టర్‌ పేరును టిట్టర్‌గా మార్చేశారంటూ విమర్శించడం మొదలు పెట్టారు. దీనిపై తాజాగా మస్క్‌ స్పందించారు. ‘చట్టపరంగా Twitter పదంలోని ‘W’ అక్షరాన్ని తొలగించేందుకు వీల్లేదు. అందువల్ల దాని రంగును మార్చి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ కలర్‌ వేశాం’ అని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023